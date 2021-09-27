TÜRKŞEKER Tarım iddiaları: "Piyasayı düzenlesin diye kuruldu, vurgunun aracı oldu"

27 Eylül 2021 Pazartesi, 16:10

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yüzde 51 hissesi Vakıf Katılım Bankası’na ait olmak üzere TÜRKŞEKER bünyesinde kurulan TÜRKŞEKER Tarım’ın geçen yıl çiftçiden alınan hububat ürünlerini yem, un ve makarna firmalarına dengeli bir şekilde satmak yerine hiçbir duyuru yapmadan belli firmalara toplu halde sattığına ilişkin medyaya yansıyan haberleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

Bekaroğlu, TÜRKŞEKER Tarım’ın 19 Şubat’ta yaptığı toplu satış öncesinde hiçbir duyuruya çıkmadığı ve firmalardan talep toplamadığını, TÜRKŞEKER Tarım’ın, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üzerinden ve doğrudan satış olarak bu yıl yaklaşık 100 bin ton buğday satışı gerçekleştirirken, satılan buğdayın yarıya yakın bölümünün (40 bin tonunun) Antep'teki bir makarna firmasına satıldığını, sözkonusu satışın TÜRİB üzerinden anlaşmalı satış kapsamında 19 Şubat’ta 1960 TL/ton fiyattan gerçekleştirildiğini belirtti.

ŞAİBELİ SATIŞTAN KİMLER NE MENFAAT ELDE ETTİ?

19 Şubat’ta ekmeklik buğday Gaziantep’teki bir makarna fabrikasına tonu 1960 TL’den satılırken, piyasada ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarının 2800 TL/Ton seviyesine kadar çıktığını vurgulayan Bekaroğlu, "Şaibeli satışta kimlerin nasıl bir menfaat elde ettiği bilinmiyor. TÜRKŞEKER Tarım’dan toplu halde ürün alan belli firmalar ise büyük bir rant elde etmiştir. Şaibeli buğday ve arpa satışlarının kamuoyuna medya tarafından duyurulmasına rağmen TÜRKŞEKER Tarım bu hatalı tutumunda ısrar etmektedir" dedi.

8 TL’LİK NOHUT 4,93 TL’YE VERİLDİ!

TÜRKŞEKER Tarım’ın geçen yıl çiftçiden alınan ve deposunda bulunan piyasa fiyatı 7,5 lira ile 8 lira arasında değişen birinci sınıf (8 mm) yaklaşık 900 tona yakın nohutu, Ankara merkezli bakliyat firmasına 4,93 TL’den sattığı, alıcı firmanın burada büyük bir menfaat elde ettiği ve TÜRKŞEKER Tarım’ın da sadece bu satıştan dolayı 5 milyon lira zarar ettiği iddialarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıt vermesini istedi.

Bekaroğlu, Oktay'ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

1-Gıda enflasyonunu düşürmek ve piyasayı regüle etmek için çiftçiden alınan hububat ürünlerinin uygun fiyatlarla piyasaya satılması amacıyla kurulan TÜRKŞEKER Tarım’ın yukarıda gerçekleşme biçimleri izah edilen satışları herhangi bir duyuruya çıkmadan ve alınacak talebe göre yapmamasının nedeni nedir?

2-Bu satış yöntemiyle şirketin içinin boşaltılmasının nedeni nedir?

3-TÜRKŞEKER Tarım’ın toplu satışları için uyguladığı herhangi bir satış prosedürü yok mudur? Bu satışlarda herhangi bir ilan ve ihale usulü uygulanmakta mıdır? Satışta hangi kriterler dikkate alınmaktadır? Satış yapılacak firmalar ve tutarlar nasıl hesaplanıp belirlenmektedir?

4-Kuraklık nedeniyle tarım ürünlerinin fiyatlarının aşırı artmış bulunduğu tespitinden hareketle bu usulsüz satışlar nedeniyle TÜRKŞEKER Tarım’dan toplu halde ürün alan belli firmalara aktarılan kaynak miktarı nedir? Bu firmalar kimlere aittir? Bu satışlardan kimler ne tutarda menfaat elde etmişlerdir?

5-Bu satışlar nedeniyle bir kamu şirketi olan TÜRKŞEKER Tarım’ın uğradığı zarar veya mahrum kaldığı kar miktarı nedir?

6-Kuruluş tarihinden bugüne kadar TÜRKŞEKER Tarım tarafından yapılan toplu ürün satışlarının yıllar, firmalar, ürünler, satış fiyatları, satış miktarları açısından dağılımı nedir?

7-Konunun hassasiyetini de dikkate alarak bu haber yorum ve iddialar ile ilgili olarak kuruluş amacına uygun olmayan satışları nedeniyle anılan şirket hakkında gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak ve olayların doğrulanması halinde bu iddialarda adı geçen her düzeydeki yönetici ve bürokrat hakkında soruşturma yapması için Devlet Denetleme Kurumunu görevlendirmeyi düşünüyor musunuz?

8-Bu iddiaların doğrulanması halinde olaylarda adı geçen her düzeydeki bürokrat ve yöneticinin ve işbirlikçi konumunda bulunanların görevden alınması ve yargılanması söz konusu olabilecek midir?

9-Bu satışlar nedeniyle bir kamu şirketi olan TÜRKŞEKER Tarım’ın uğradığı zarar veya mahrum kaldığı kar miktarı sorumlulardan tahsil edilecek midir?