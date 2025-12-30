Tutuklanan CHP’li Şarbat için Kadıköy’de eylem!

CHP Kadıköy Gençlik Kolları Yöneticisi 19 yaşındaki Bilgekağan Şarbat, ilçede önceki gün asgari ücrete karşı düzenlenen eylemde gözaltına alınmıştı. “Çocukların katili saray rejimi” sloganı gerekçesiyle dün tutuklanan Şarbat için bugün Kadıköy’de eylem yapıldı. Eyleme CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Ali Gökcek, Parti Meclisi üyesi Baran Seyhan, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Şarbat’ın Maltepe Cezaevi’nden gönderdiği mesajı Kadıköy Gençlik Kolları Başkanı Erdener Doğan Işık okudu. Şarbat mesajında, şunları kaydetti:

“Bu akşam sizlerin yanında olmayı, sizlerle sohbet etmeyi, bir şeyler paylaşmayı çok özlüyorum. Mutlu ve gururluyum çünkü biliyorum ki sizler orada benim yokluğumu aratmayacak, aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceksiniz. Sizden tek isteğim yılmamanızdır. Çünkü bizleri bugünlere getiren tüm mücadele arkadaşlarımız, azim ve çaba ile günümüzün inşasını gerçekleştirdiler. Yurdumuz yabancı işgalindeyken ölüm fermanları alan Mustafa Kemal, tüm baskılara rağmen kurtuluş ve devrim yolunda devam etti. Surlarımızı donanmayla zapta uğratan Altıncı Filo yerine sonu ölüm bile olsa hiç yolundan vazgeçmeyecek dostlarımız ile püskürtüldü. Halkın oyuyla seçilen belediye başkanlarımız seçim iptalleri ve zindan tehlikelerine rağmen tek bir saniye bile tereddüde düşmediler. Şimdi ülkemizin kurtuluşu ve restorasyonu bizlere düşmektedir. Hem mimar hem tuğla olacağımız bu yolculukta tek bir çatlağa bile müsaade etmemeliyiz. Daima bir bütün hâlinde davranmalı, birbirimize güvenmeliyiz. Unutmayın ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

“ÇOK GURURLUYUM BÖYLE EVLAT YETİŞTİRDİĞİM İÇİN”

Babası Ercan Şarbat, Bilgekağan’ın pırlanta gibi Türk genci olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz zorluklara, her şeye göğüs gererek onun eğitimi için her şeyi yapmışızdır. Kendisi bir sanatkâr, kendisi bir filozof, aynı zamanda tarihi de çok iyi bilen bir insandır. Bazen İkinci Dünya Savaşı’yla ilgili tartışmalarımız, konuşmalarımız olur, hangi cepheden, kim nereden girseydi ne olurdu gibisinden. Burada Bilgekağan için buluştuk ama benim için ha Bilgekağan ha diğer Saraçhane’deki arkadaşlar veya Gezi’deki arkadaşlar, benim için bir fark yoktur. Hepsi bu ülkenin geleceğidir. Bu yüzden burada olmamız çok önemli. Ülkemizin geleceği çok önemli. Çünkü bu pırlanta gibi gençler ülkeden çıkartılmak zorunda kalıyor. Ülkede yaşadığı için zulme uğruyor. Bunun için bizler de pek bir şey yapamıyoruz. Elimizden geleni yapmalıyız. Bence artık halkın, milletin bir araya gelmesi; sağ, sol, farklı fraksiyonlar vesaire bunlardan kurtulmamız lazım. Hepimizin içi kan ağlıyor. Yurdumuz için bir şeyler yapmak istiyoruz ve bunu yapan gençler taşın altına elini soktuğu için zindanlara atılıyorlar. Vatanını, milletini sevdikleri için bu noktalara geliyorlar. Bu hepimizi çok üzüyor ama ben çok gururluyum böyle güzel bir evlat yetiştirdiğim için.”

“GÖZALTI KARARINI EMNİYETTE YAZDILAR”

Erdem Kara da eylemi barışçıl bir şekilde tamamladıklarını dile getirerek şöyle konuştu:

“Güvenlik güçleri etrafımızdaydı. Tıpkı bugünkü gibi kameralarla görüntü aldılar. Kortejimizi takip ettiler. 10 metre önümüzde ise yine güvenlik güçlerine ait bir ses aracı, yani bir anons aracı bulunmaktaydı. Gençlik kortejimize katılan genç arkadaşlarımız bu anons araçlarının görevlerini iyi bilir. Hangi kanun olduğunu bilmesek de sloganların kanuna aykırı olduğunu anons etmek için kalabalığı takip eder. Asgari ücret kortejimizde de ülkemiz için, gençler için, işçiler için, adalet için sloganlarımızı attık, sesimizi yükselttik. ‘İşçi, emekçi hesap soracak’ dedik. ‘Sefalet ücretine hayır’ dedik. ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ dedik. Ne güvenlik güçlerinden bir ikaz ne de önde bizi takip eden anons aracından bir anons yapıldı. Kortejde bizimle birlikte yürüyen 19 yaşında Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Kadıköy Gençlik Kolu yöneticimiz olan pırıl pırıl bir genç arkadaşımızın yanına, Bilgekağan Şarbat’ın yanına iki polis geldi. Ne zaman geldi, yürüyüş bittikten sonra. Tenhada yakaladıkları kardeşimizin yanına gelip ‘Gel senle bir çay içelim’ diyerek, koluna girip Emniyete götürdüler. Gözaltı mı, hayır. Gözaltı kararını Emniyette yazdılar. Suç isnat edildi mi, hayır. Onu da Emniyette söylediler.”

“BİLGEKAĞAN’IN TEK SUÇU GELECEKSİZLİĞE KARŞI ÇIKMAKTIR”

Bu tutuklamanın korkaklığın son noktası olduğunu belirten Cem Aydın ise şunları dile getirdi:

“1 ay sonra final sınavları var. O etliye sütlüye karışmadan sıcak evinde oturabilirdi ama burada yürüyen yüzlerce insan gibi Bilgekağan da yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe sessiz kalamadı. Çünkü onun da kalbi milyonlarca asgari ücretliyle bir atıyordu. Bilgekağan’ın tek suçu bu halkı çok sevmektir. Bilgekağan’ın tek suçu yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe karşı çıkmaktır. Başka da hiçbir suçu yoktur. Alnı ak, başı diktir. Tertemizdir. Bir gençlik yaratmak istiyorlar, yemekhane zammı gelsin, itiraz etsinler, gözaltına alalım. Atanamasın, sesini çıkarsın, gözaltına alalım. Beğenmediği bir şeyi eleştirsin, tweet atsın, gözaltına alalım. Yoksulluğa ses çıkarsın, eyleme katılsın, gözaltına alalım, tutuklayalım. Susan, sorgulamayan, konuşmayan bir gençlik yaratmak istiyorlar. Bizler susmayacağız. Bu iktidarın baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Erdoğan nasıl ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’e ‘Ankara merkezli siyaset yap’ diyorsa bu tutuklamayla bize, CHP Gençlik Örgütleri’ne de ‘Siyaset yapmayın, asgari ücreti konuşmayın, KYK burslarını, genç yoksulluğunu konuşmayın, çocuk işçiliği, MESEM’lerde katledilen çocukları konuşmayın, ataması yapılmayan öğretmenlerden bahsetmeyin kaderinize razı olun’ diyor.”

“HESABINI VEREMEYEN BAKANLAR MECLİS’TE KONUŞURKEN BİLGEKAĞAN TUTUKLANMAMALIYDI”

Ali Mahir Başarır, iktidarın yargıyı bir baskı aracı olarak kullandığına vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilgekağan nerede, kim için mücadele etti? Partisi için, kendisi için, ailesi için değil. Açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca işçi için burada mücadele etti. Utanmaz, artık yargının geldiği vicdanını yitirmiş bazı yargı mensupları bu kararı verdi. Şimdi arkamda babası Ercan Bey var. Bu kararı veren hakime sesleniyorum; alt sınırı 1 yıl olan bir cezadan dolayı Bilgekağan’ı tutuklarken hiç o babanın yerine kendini koydun mu? Bir yılın yatarı yok ama toplumu susturmak, sindirmek için bunu yapıyorlar. CHP Gençlik Kollarımızdan korkmasınlar ama onlardan çekinsinler. Onlar çünkü bitmez, tükenmez, bu meydanları bırakmaz. Üzüldüğüm nokta şu. Aslında bu kararı veren hakimler için de memurlar için de mücadele veriyoruz. Ezilen tüm bireyler için mücadele veriyoruz ama ne yazık ki Gebze’de sigortasız çalışan o çocuklar, evlatlarımız, onların hesabını veremeyen bakanlar Meclis’te karşımızda konuşurken Bilgekağan tutuklanmamalıydı. Bir kez daha söylüyorum.

“2026 YILI SEÇİM YILI OLSUN”

İl binamızı 6 bin polisle almak isteyen İçişleri Bakanı’na, Gençlik Kollarımızı tutuklayan yargıya, Yalova’da polislerimizi alçak, gerici IŞİD terör örgütü şehit etti. Gaziantep’te, Bahçelievler’de, Yalova’da bunların olduğunu söylemiştik. Gidin, onlarla mücadele edin. Gidin, mafyayla mücadele edin. Gidin, uyuşturucu baronlarıyla mücadele edin. Biz bu halk için, 86 milyon için mücadele ediyoruz. Yakamızdan düşün. Buradan 86 milyona sesleniyoruz. 2026 yılı seçim yılı olsun. Gelin, kurtulalım bu zalimlerden. Vicdansızlardan, hukuksuzlardan, vandallardan kurtulalım. Bilgekağan ne dediyse fazlasını söylüyorum. Hepsini de CHP grubu olarak üstümüze alıyoruz Ne demiş, Recep Tayyip Erdoğan mı demiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan mı demiş? Yok ama kim kötü bir şey derse adam üstüne alıyor. Aslında sistemi eleştirdi, bu düzeni eleştirdi, bu düzenin yanlışlarını söyledi. Biz 2026 yılında, 70 yaşındaki Zeydan Karalar da 19 yaşındaki Bilgekağan da 100 binlerce CHP üyesi de meydanlarda olmaya devam edeceğiz. Sandığı getireceğiz. Bu kara düzeni hep beraber değiştireceğiz.”