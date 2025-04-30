Tutuklanan Ramazan Gülten'in avukatları: 'Bu kararla hiçbir yurttaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı ortaya konulmuştur'

Yayınlanma: 30.04.2025 - 12:05

Güncelleme: 30.04.2025 - 12:05

İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, belediyeyi hedef alan 2. dalga operasyonu kapsamında tutuklandı. Avukatlarından Hüseyin Ersöz de tutuklama kararı üzerine sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

"Ramazan Gülten hakkındaki iddialar, bir gizli tanığın 'İmar Estetik Komisyonu' hakındaki soyut beyanı ile Ramazan Gülten’in hiçbir bağlantısının olmadığı Kültür A.Ş.’nin gerçekleştirdiği ihale sürecine ilişkindi" diyen Avukat Ersöz şu bilgileri paylaştı:

"Bu ihale sürecine dair Danıştay 1. Dairesi’nin 'soruşturma izninin iptali kararı' ile Sayıştay denetiminde bir usulsüzlük tespit edilmediğine dair raporlar bulunmaktaydı. Bunların tamamı Savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği aşamalarında dosyaya sunuldu. İmar Estetik Komisyonu Kararlarının keyfi şekilde verildiğine dair 'soyut iddiaya' ise 2012-2020 döneminde İmar Daire Başkanının subjektif 'bireysel değerlendirmesine' bırakılan bu konunun, 2020’de yapılan değişiklikle yönergesi bulunan ve 5 kişinin kollektif kararıyla hareket eden bir Komisyona devredildiği, Komisyon Kararlarının da 'yargı denetimine açık olduğu' şeklinde cevap verildi."

"HUKUKİLİKTEN ÖTE KEYFİLİK"

"Ancak somut olguların hiçbirisi gözönüne alınmayarak, eşi 'riskli bir gebelik dönemi yaşamasına' karşın Ramazan Gülten hakkında tutuklama kararı verildi" diyen Ersöz, şöyle dedi:

Bu karara İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’nde itiraz edeceğiz. Ancak ülkedeki iki yüksek yargı organının değerlendirmeleri yok sayılarak verilen tutuklama kararının hukukilikten öte keyfilik taşıyan bir mahiyete sahip olduğunu, bu yönüyle de Hukuk Güvenliği’nin ihlali sonucunu doğurduğunu da not düşelim."

"ADALET ER YA DA GEÇ HERKESE LAZIM OLACAK"

"Gülten'in avukatlarından Enes Ermaner de, "4 gün boyunca gözaltında tutulan ve savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talep edilen Ramazan Gülten Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı. Bu karar ile artık hiçbir yurttaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı ortaya konulmuştur. Yarın bir gün herhangi birimiz de hakkımızda hiçbir somut suç isnadı bulunmaksızın, aleyhimize hiçbir delil bulunmaksızın tutuklanabiliriz. Şunu unutmamak gerekiyor; adalet er ya da geç bir gün herkese lazım olacak" dedi.