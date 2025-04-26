Ramazan Gülten kimdir? İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:08

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:11

İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, bu sabah düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Peki, Ramazan Gülten kimdir? İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten kaç yaşında, nereli?

RAMAZAN GÜLTEN KİMDİR?

18 Temmuz 1982 doğumlu Ramazan Gülten ilk, orta ve lise öğrenimini Karaman´da tamamladı. 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetin ardından özel bir firmada şehir plancısı olarak çalıştı.

RAMAZAN GÜLTEN'İN KARİYERİ VE HAYATI

2007-2008 yılları arasında Üsküdar Belediyesi’nde, 2009- 2017 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde şehir plancısı olarak görev yapan Gülten, 2017-2019 yılları arasında ise Çanakkale Kepez Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik Müdürü olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Yönetim Kurulu’nda yönetim kurulunda çeşitli görevlerde bulundu. 2018 yılında ise Çanakkale İl Temsilcisi olarak görev yaptı.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, 30 Mayıs 2023 tarihinde Üsküdar sahilinde bulunan kaçak bir kafenin yıkımı sırasında kafe sahiplerinin saldırısına uğramıştı. Gülten, saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

RAMAZAN GÜLTEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.