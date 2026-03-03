Tutuklanan Tanju Özcan'dan ilk açıklama: 'İhtiyaç sahibi öğrenciye kaynak bulmaya çalışmak ağır cezalık suçmuş'

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında olduğu toplam 13 kişi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "irtikap" operasyonunda gözaltına alınmıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yardımcısı Süleyman Can, tutuklandı.

Özcan, tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Özcan şunları yazdı:

"İhtiyaç sahibi öğrenciye kaynak bulmaya çalışmak ağır cezalık suçmuş. Sulh ceza hakimi kararı açıklamadan 20 dakika önce tutuklandığımızı sosyal medyadan öğrendik. Türkiye’deki adaletin geldiği nokta bu. Benim korkacağımı düşünen varsa sakın hayal görmesin. Sevinenler kına yaksın. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner."