Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan yeni mesaj: 'Bize yakışan, bizim verdiğimiz sözleri yapmaktır'

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili seçilen Güngör Geçer’e, avukatları aracılığıyla el yazısıyla mesaj gönderdi.

Zeydan Karalar’ın, Başkan Vekili Güngör Geçer’e mesajı şöyle:

“Sevgili kardeşim Güngör, Hayırlı olsun. Adana'mıza hayırlı olsun. Açtığımız yolda devam edip halka ne söz verdiysem yapmanız, işlere devam etmeniz dileğimdir. E-5 üzerinde bir üst geçide başlayacağımız sözünü de tutuyorsunuz. Bize yakışan, bizim verdiğimiz sözleri yapmaktır her koşulda. Sizlere ve çalışma arkadaşlarıma güveniyorum. Selamlar.”

"PROJELERİ TAMAMLAMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ"

Başkan Vekili Güngör Geçer de sosyal medya hesapları aracılığıyla Zeydan Karalar’a ve Adana kamuoyuna şu mesajı verdi:

“Sayın Başkanım, şahsıma ve ekibinize gönderdiğiniz bu güven dolu mesaj için teşekkür ediyorum. Sizden devraldığımız sorumluluğun bilinciyle; halkımıza verdiğiniz her sözü yerine getirmek için bıraktığınız yerden gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

E-5 üzerindeki üst geçit başta olmak üzere, sizin başlattığınız projeleri tamamlamak, Adana’mız için ortaya koyduğunuz vizyonu ileriye taşımak en büyük gayemizdir. Sizinle aynı yolda yürümek benim için büyük bir onurdur. Selam ve saygılarımla.”