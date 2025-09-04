Tutuklu Başkan Muhittin Böcek'ten mesaj var: 'Adaletin er yada geç tecelli edeceğine inanıyorum'

Konyaaltı Belediye Meclisi'nin eylül ayı olağan toplantısı, bir aylık aranın ardından Belediye Başkanı Cem Kotan başkanlığında Beydağları Meclis Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda, CHP Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Özlem Şahin, görevden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek’in gönderdiği mesajı okudu.

Böcek, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili Konyaaltı’m. Emeğim, göz nurum, doğup büyüdüğüm topraklarım. Değerli yol arkadaşlarım, tatilden sonra gerçekleştireceğiniz meclis toplantısında alacağınız kararların Konyaaltı’mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Haksız bir ithamla dört duvar arasında olsam da gönlüm Konyaaltı’nın sahibinde, sizlerle. Adaletin er yada geç tecelli edeceğine inanıyorum. Başta Cem Başkan’ımız olmak üzere, meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve tüm Konyaaltılı hemşehrilerime derin sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sevgiyle kalın, adaletle kalın, Cumhuriyet'le kalın, Atatürk'le kalın."

Toplantı, gündem maddelerinin görüşmelerinin ardından sona erdi.