Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun avukatlarından yeni belgeler: ‘Rüşvet iddiası kayıtlarla çelişiyor’

Soruşturmada ikinci dalga operasyonlar yapılırken iddianame bekleyişi sürüyor. Tutukluluğunda 110 günü geride bırakan Mutlu’nun avukatları, soruşturmaya gerekçe gösterilen şikâyetler ve ses kayıtlarına ilişkin yeni belgeleri dün savcılığa verdi. Avukatlar, geçen hafta sosyal medyada paylaşılan çeşitli belgelerin, Mutlu ve belediye hakkındaki iddiaları çürüttüğünü savundu.

Soruşturma dosyasına giren ve bir kısmı temmuz ayında sosyal medyada paylaşılan ses kayıtları ile kaçak kafe iddialarına ilişkin yeni bilgi ve belgelerde, şikâyetçi konumunda bulunan Adil Umur’un belediye yönetimiyle yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Belgelerde, Umur’un ortağı olduğu belirtilen ve temmuz ayında CHP meclis üyeliğinden istifa eden ve belediyenin AKP’ye geçmesinin ardından başkanvekili yardımcılığına getirilen Saki Teker’le ilişkisine de yer verildi. Avukatlar, belediyenin hukuka aykırı talepleri kabul etmemesi ve kaçak kafeye yönelik yıkım işlemleri sonrası Adil Umur’un yönetime karşı husumet beslediği ve bu süreçte delil üretmeye yönelik bir senaryo kurguladığını öne sürdü.

Dosyada yer alan resmi belgelere göre, ilçedeki Forum İstanbul AVM girişinde bulunan 160 metrekarelik alan için 20 Mart 2025’te yapılması planlanan ihale, katılım olmadığı için iptal edildi. Umur’un ihaleye katılmadığı halde aynı alana kaçak kafe yaptığı, belediyenin yıkım kararı aldığı ve yargı sürecinin belediye lehine sonuçlanmasının ardından kafenin temmuzda yıkıldığı belirtildi.

ZAMANLAMA VURGUSU

Savcılığa sunulan belgelerde, sosyal medyada paylaşılan yaklaşık 30 dakikalık görüntülü ses kayıtlarına da yer verildi. Kayıtların, Adil Umur ile görevden alınan belediye başkan yardımcısı Bilgehan Yağcı arasında geçtiği ve görüşmelerde “Done lazım” ifadelerinin sıkça kullanıldığı aktarıldı. Açıklamada, kayıtlarda rüşvet ya da ortaklık talebine dair doğrudan bir ifade bulunmadığına dikkat çekildi.

Avukatlar, Mutlu’nun bu kayıtlarda yer almadığını vurgulayarak rüşvet iddiasının kayıtlarla çeliştiğini ve somut delile dayanmadığını savundu.

Belgelerde, ses kayıtlarının zamanlamasına da dikkat çekildi. Görüşmenin 21 Mart 2025’te yapıldığı ve bu görüşmede Bilgehan Yağcı’nın “Elinde hiçbir done olmadığını” söylediği aktarıldı. Buna karşın yaklaşık bir ay sonra, 2 saat 35 dakika süren bir kayıtta çok sayıda yolsuzluk iddiasının dile getirilmesinin soru işaretleri yarattığı savunuldu.