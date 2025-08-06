Tutuklu Belediye Başkanı Rıza Akpolat: 'Benim itirafçı olmam mümkün değildir'

CHP'li belediyeleri hedef alan soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hakkında bir süredir çeşitli yayın organları ve sosyal medya mecralarında ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşılan açıklamasında, tutuklu olduğu 201 gündür hiçbir açıklama yapmadığına dikkat çeken Akpolat, "Seçilmiş bir kamu görevlisi olarak, Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, yetkililerin 'yargıya saygı duyun ve soruşturmanın bitmesini bekleyin' sözlerine uygun biçimde davrandım. Tüm saldırıları sabırla ve sessiz bir şekilde karşıladım. Soruşturma sürecine gösterdiğim saygıya karşılık, vatandaşlık hak ve hukukumun gözetilmesini bekledim. Zira, yargının kararını sadece bizler değil, soruşturmayı devam ettirenlerin de beklemesi ‘masumiyet karinesi’ gereği zorunluluktur" dedi.

Akpolat, kendisiyle ilgili ortaya atılan 'itirafçı'lık iddiaları için "Şunu çok net ifade etmek isterim ki, ‘suç işleyen, suça iştirak eden, suça yardım edenler’ itirafçı olur. Ben ne şahsi hayatımda ne de siyasi hayatımda hiçbir zaman suç teşkil eden bir durumun içinde yer almadım. Benim itirafçı olmam ne hukuken ne fiilen ne ahlaken mümkün değildir" vurgusu yaptı.

"BU SİYASET KİRLİ BİR SİYASETTİR"

"Ancak üzülerek görüyorum ki henüz iddianame hazırlanmadan, soruşturma devam ederken, bağlamından koparılmış, kurgulanmış, her türlü yalan bilgi / görüntü planlı bir şekilde bir kısım medyaya servis edildi, şahsımın ve ailemin itibarı ayaklar altına alınmaya çalışıldı. Tutuklandığım günden itibaren düzenli aralıklarla “etkin pişmanlıktan faydalanıp, itirafçı olduğum” yönünde yalanlar yine algıcı, tetikçi bir kısım medya üzerinden paylaşıldı. Önce “40 sayfa itiraf yazdığım” gibi iftiralar konuşuldu. Bunu yapanların niyetini iyi bildiğim için cevap vermedim, savcılığa suç duyurusunda bulundum" diyen Akpolat, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ancak son günlerde tekrar bu ve başka iddiaların tekrar aynı hesaplardan paylaşıldığını üzülerek görüyorum. Bu hesapları kamuoyu yakından tanıyor. Geçmişi karanlık, yüz kızartıcı suçlara bulaşmış ve bu tür çirkin operasyonlara girişmeyi alışkanlık haline getirmiş bir odak bu sürecin kirli elleri oldu.

Şunu çok net ifade etmek isterim ki, ‘suç işleyen, suça iştirak eden, suça yardım edenler’ itirafçı olur. Ben ne şahsi hayatımda ne de siyasi hayatımda hiçbir zaman suç teşkil eden bir durumun içinde yer almadım. Benim itirafçı olmam ne hukuken ne fiilen ne ahlaken mümkün değildir. Bu iddiaları ortaya atan tetikçi - algıcılarla yüce yargı önünde hesaplaşacağız.

O zaman; kimin neyi, neden yaptığı çok daha açık şekilde ortaya çıkacak. Son olarak hakkımda devam eden hukuki yargılama sürecinde adaletin tecelli edeceğine, cesaretini bağımsızlığından alan hakimlerimize olan inancımdan ve yargı makamlarına olan saygımdan dolayı sessizliğimi koruyorum.

Burada neden iddianamesiz şekilde tutulduğumu biliyorum.

Kimi medya organları eliyle aileme, çocuklarıma kadar uzanan bu kirli sürecin ve hakkımda haftada bir çıkarılan dedikoduların hedefi açık biçimde siyasidir. Ama bu siyaset, kirli bir siyasettir.

Ben Rıza Akpolat, 43 yaşında, iki kız çocuğu babası, Beşiktaş Belediye Başkanıyım. 7 aydır hakkımda bir iddianame olmaksızın, savunma ve adil yargılanma hakkım gözetilmeden, çok yönlü bir itibarsızlaştırma kampanyasına maruz kalarak Silivri Cezaevi’nde tutuluyorum.

Beni seven, beni sayan ve masumiyetime inanan herkesi; hukukumun, ailemin ve kişiliğimin korunması için; yaşanan tüm bu olumsuz tabloya rağmen adalete, hukuka inanmaya, masumların tarafında saf tutmaya ve yaşamın her alanında ülkesine ve devletine sahip çıkmaya çağırıyorum.

Güzel ülkemin vicdanlı insanlarının, elim kolumun bağlandığı bu şartlarda hakkımı ve hukuku koruyacağına inanıyorum.

Rehberim, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin dediği gibi:

“Varlık ummanında göz ol da bak

Vahdet ateşinde benliğini yak

Ayağa kalkarsan hizmet için kalk

Zulmedenden olup zorda arama”