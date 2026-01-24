Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'den kızına mektup: 'Bu karanın da karası düzen adına senden özür dilerim...'

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında Ağustos 2025'te tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, sosyal medya hesabı üzerinden bir mektup paylaştı.

Güney, cezaevinden yazdığı mektupla, 9 yaşındaki kızının kendisine göstermek için giydiği yeni ışıklı botlarının görüşe kabul edilmediğini belirtti.

Güney, bu yüzden gözyaşı döken kızına ithafen; "Bu karanın da karası düzen adına, vicdan ve merhametten yoksun kurallar adına senden özür dilerim; affet beni Zeyno’m…" ifadelerini kullandı.

''Bugün açık görüş günüydü… Aileme doyasıya sarılacağım, koklayacağım diye neşeyle çıktım koğuştan...

Ve bir anda 9 yaşındaki kızımı, Zeyno’mu iki gözü iki çeşme gördüm, anlamadım önce sebebini…

Meğer yeni ışıklı botlar almış, babama açık görüşte göstereceğim diye büyük hevesle giymiş, mutlulukla çıkmış evden. Sonra yasak demişler girişte, çıkarttırmışlar zorla ışıklı botlarını, bir çift terlik vermişler. Kırılmış hevesi Zeyno’mun, ağlatmışlar kızımı…

Affet kızım…

Bu karanın da karası düzen adına, vicdan ve merhametten yoksun kurallar adına senden özür dilerim, affet beni Zeyno’m…

Döktüğün göz yaşı için, yaşatılan zulüm için affet bizi kızım…

En çok çocukları üzdü yetişkinler, affedin bizi çocuklar…

Ama hiç merak etmeyin, çocukların masumiyetinin beyazlığı, her türlü zulmün karasından üstündür. Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli günler göreceğiz.

Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar, ışıklı maviliklere süreceğiz!

İnanın çocuklar…''