Tutuklu komedyen Deniz Göktaş'tan mesaj: 'Tahmin ettiğimden de iyiyim...'

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde 'Ölü Deniz' adlı stand-up gösterisinin ardından hedef gösterilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen komedyen Deniz Göktaş cezaevinden bir mesaj gönderdi.
Avukat Cenk Yiğiter aracılığıyla gönderdiği mesajında Göktaş, "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim" dedi.
Yiğiter'in aktardığına göre, Dünya Kupası'nı izlediğini belirten Göktaş, "Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi" dedi.
Gözaltı süreci sırasında ters kelepçeli görüntüleri servis edilen Göktaş, "dini değerleri alenen aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanarak Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne gönderilmişti.