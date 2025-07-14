Tutuklu Muhittin Böcek, Cumhuriyet'e konuştu: 'Sözde itirafçı, özde iftiracılar'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Cumhuriyet'e konuştu.

Tutuklanmasına “Çok zorlu dönemler gördüm, acıları sıkıntıları gördüm ama ben bugüne kadar hukukun ve vicdanların bu derece keyfi hale geldiğini ilk kez görüyorum” sözleriyle tepki gösteren Böcek, “Bizler belediye başkanlarıyız. Hesap vermenin bir vazife bir sorumluluk olduğunu biliriz. Çok şükür ne Antalya’ma ne de vatanıma veremeyeceğim hiçbir hesabım yok. Toroslar gibi dimdik duruyorum. Bu kötü günler geçip aklandığımızda, yeniden umuda, yeniden yarınlara, yeniden vatandaşımız için aralıksız çalışmaya döneceğiz” ifadelerini kullandı.

‘EN BORÇLU BELEDİYEYDİ’

2019 seçimlerinde Antalya’yı “bütçesine göre en borçlu belediye” olarak aldıklarını belirten Böcek, “5 yıl içerisinde ekonomik krizler, yangın, deprem, sel, pandemiyi bahane etmeden bütün borçlarını ödediğimiz gibi günü geçmiş hiçbir kurum ve kuruluşa emekçilerimize borcumuz kalmadı” dedi.

‘GÜN, İFTİRACILARIN GÜNÜ’

"Çiftçimizin, gençlerimizin, emeklilerimizin, kısaca bize ihtiyacı olan herkesin yanında olduğum ve herkesin başkanı olduğum için buradayım” diyen Böcek, sözlerine şöyle devam etti:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığını üst üste ikinci kez kazandığım, Akdeniz Belediyeler Birliği, ANTAB Turizm Birliği Başkanı olduğum için, Cittaslow Türkiye Sakin Şehirler Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Koordinatörü olduğum için, Dünya Yörük Türkmen Belediyeleri Forumu Başkanı olduğum, toplumun her kesimini kucaklayıp Torosların Evladı, herkesin başkanı olduğum için buradayım.

Gün, sözde itirafçı özde iftiracı olanların günü olduğu için buradayım. Yargıya güveniyorum. Adalet er ya da geç tecelli edecektir. Ancak hiç kimsenin şüphesi olmasın; tüm bu iftiracılar, hukuk önünde adil şekilde yargılansınlar diye hayatım boyunca mücadele edeceğim. Ve yapılanları, yapanların yanına asla bırakmayacağım.”