Tutuklu Murat Çalık'a kilo kaybı nedeniyle mama takviyesine başlandı

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’a kilo kaybı nedeniyle mama takviyesine başlandığı öğrenildi.

CHP üyesi Çağla Biçer’in aktardığına göre Çalık'a cuma günü yapılan ikinci biyopsinin ardından ağrı şikayetleri artmaya başladı.

Açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a geçtiğimiz cuma günü ikinci kez biyopsi işlemi uygulanmıştır. Ailenin de defalarca dile getirdiği üzere, bu oldukça ağrılı ve travmatik bir işlemdir.

Başkanımız bu işlem sonrasında üç gündür yoğun ağrı şikayetleri yaşamaktadır. Ağrıların devam etmesi üzerine bugün tekrar ultrasonik değerlendirme yapılmıştır.

Ayrıca, kamuoyunun da gözlemlediği belirgin kilo kaybı doğrultusunda, beslenme durumunu desteklemek amacıyla enteral (mama) takviyesine başlanmıştır. Başkanımızın sağlık durumu ile ilgili tüm gelişmeler, tıbbi değerlendirmeler doğrultusunda düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılacaktır."