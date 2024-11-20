17 Ağustos depreminde canla başla çalışmıştı... Tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin o görüntüleri yeniden gündem oldu

Yayınlanma: 20.11.2024 - 16:58

Güncelleme: 20.11.2024 - 17:04

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Nasuh Mahruki hakkında geçen günlerde soruşturma başlatıldı.

GEREKÇE 'SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada Mahruki, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadeler nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanıyor.

Mahruki hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Mahruki, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİNDE CANLA BAŞLA ÇALIŞMIŞTI

Mahruki'nin tutuklanmasına, hem muhalafetten hem de yurttaşlardan tepki geldi.

17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depremi sonrasında gösterdikleri performans, enkaz altından çıkardıkları insanlar ile birçok insan tarafından ‘kahraman’ unvanını alan AKUT ekibi ve Nasuh Mahruki, milyonlarca insanın hafızasına kazınmıştı.

Mahruki ve ekibi, o dönem ortaya koydukları çalışma performansı ve kurtardıkları hayatlar ile ‘kahraman ekip’ unvanını almışlardı.

Nasuh Mahruki ve ekibi, dönemin başbakanı Bülent Ecevit tarafından ödüllendirilmiş ve kendilerine bir merkez binası tahsis edilmişti.

O GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Kar Leoparı olarak anılan ve yaşanan bir kar kazasının ardından AKUT'u kurmaya karar veren Nasuh Mahruki pek çok hayata dokundu.

Mahruki'nin tutuklanmasının ardından, 1999 Gölcük, Düzce ve Atina depremlerindeki görüntüleri de gündem oldu.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ...

Türkiye yakın tarihinin en zor zamanları olduğunu deprem sonrası röportajlarında her fırsatta dile getiren Nasuh Mahruki o günleri şöyle aktarmıştı:

'Deprem gecesi Mısır'daydım. Yelken yapmaya gitmiştim, haber aldım, geldim hemen. İlk iş Avcılar'a gittim çünkü ekip Avcılar'daydı. Salı akşam üzeri ben de Avcılar'da çalışıyordum.'

Tamamen gönüllü bir şekilde bir çatı altında toplanan yüzlerce insanın hayat kurtardığını ve buna vesile olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu ifade etmiş ve şöyle devam etmişti:

"Avcılar'daki görüntü çok fenaydı ama biz antrenmanlı olduğumuz için korkunç görüntülere alışığız. Gölcük'e gittiğimizde nakavt olduk. Biz Avcılar'da çalışırken, bir ekibi İzmit'e yolladık. Çünkü Avcılar'daki manzarayı görünce, diğer yerlerde durumun daha da fena olabileceğini tahmin ettik. O gün eli kazma tutan herkes atlasın arabasına gitsin diye açıklama yaptım. Çünkü yapılacak çok iş var, herhangi bir organizasyonu beklemeyin, gidin enkazlar arasına, bağırarak, ses çıkartarak canlı saptamaya çalışın, nasıl alırsanız alın. Kazma, kürek, çekiç çalışın dedim."

ANNESİNİN CENAZESİNE KATILAMADI

Hem arama kurtarma çalışmalarına katılan hem de hakkında ortaya atılan iddialarla boğuşan Nasuh Mahruki Gölcük'teyken annesi Ümit Yüksel Mahruki'yi kaybetti.

Karaciğer yetmezliğinden yaşamını yitiren annesinin cenazesine bile katılamadı.