Son Dakika... Bakan Yılmaz Tunç'tan 'Nasuh Mahruki' açıklaması: 'Paylaşımlarında suç unsuru görüldü'

Yayınlanma: 21.11.2024 - 11:55

Güncelleme: 21.11.2024 - 13:41

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Dün Meclis'te yaşanan İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerindeki kayyum gerginliğine ilişkin sert tepki gösteren Yılmaz, "Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 9 dava ve 5 soruşturma olduğunu dile getiren Tunç, "Siyaset karalama değildir. Yapıcı siyaset yaparsanız milletten takdir toplarsınız" dedi.

"Bu soruşturmaları bu kovuşturmaları bahane eden Kılıçdaroğlu yine hakaretlerine devam ediyor" diye konuşan Tunç, "Siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır" diye konuştu.

Tunç'un açıklamaları şöyle:

NASUH MAHRUKİ'NİN TUTUKLANMASI

"Sosyal medya paylaşımları nedeniyle zaman zaman adli soruşturmaların yapıldığını görüyoruz. Gerçek hayatta bir hareket bir beyan suç teşkil ediyorsa, sosyal medya yoluyla yazılı ya da görsel basınla paylaşılması da suç teşkil eder. Dolayısıuyla yargımızda sosyal medya paylaşımlarında bir suç unsuru görürse soruşturma başlatıyor. Tabi burada bizim bu paylaşımların suç teşkil edip etmediğini değerlendirecek olanlar yargı mensupları.

Yargı, paylaşımlarında suç unsuru gördü. Hukuk devletinde yargı sürecine saygı gösterilmeli.

MECLİS'TE KAYYUM GERGİNLİĞİ

Diğer konu dün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanımıza sözlü ve fiili saldırıları kabul etmek mümkün değil. Milletimiz bu tür hareketlerden rahatsız olur ve yeri geldiğinde cevap verir. Her söyleyeceği bir şey varsa özgürce söyleyebilir. Bu şekilde engellemelerle, toplantı için saatinde orada olan bakanımızı engellmeye çalışmak, ona fiili saldırıda bulunmak demokraside olan şeyler değil. Çirkin eylemlerle hiçbir yere varılamaz.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMALARI

Yasadışı bahir ve kumar ülkemizin önemli bir problemi. Yargıya intikal eden çok sayıda soruşturma söz konusu. Bu konuda kanunumuz var. Gençlerimizi ve çocuklarımıız korumamız lazım. Dolayısıyla buradaki caydırıcılığı sağlamamız lazım. Hangi soruşturma ne aşamada tek tek aktaramayız tabi. Kim kanunu ihlal eden bir durum içindeyse sıfatına bakılmaksızın yargı gerekçi soruşturmaları yapar, suçu varsa gerekli cezaları çekerler.

MHP'Lİ 3 MİLLETVEKİLİ İSTİFASI

Yargımıza intikal etmiş adli soruşturma söz konusu değil.

KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ YASAK DAVASI

"Milletvekili olduğu dönemde Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretleri nedeniyle fezlekeler düzenlendi ve Meclis'e gönderildi. Ancak dokunulmazlık nedeniyle yargılama yapılmadı. Yasama dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra soruşturma ve kovuşturmalar yeniden gündeme geldi.

Mersin, Silifke, Erdemli, Edirne ve Ankara mitinglerinde yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanımıza yönelik toplumun kabul etmeyeceği sözler söylemiştir. Bu ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Karalama ve hakaret siyasetiyle bir yere varılamayacağının en güzel örneği CHP eski Genel Başkanı. Yıllarca sadece Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretlerle siyaset yapa yapa bugünlere geldi ve hala bakıyoruz. Bu soruşturma ve kovuşturmaları bahane ederek yine hakaretlerine devam ediyor.

Dolayısıyla ben de bir siyasiyim, Adalet Bakanıyım. 16 yıl milletvekilliği yaptım. Milletimiz karalama siyasetine hayır diyor yapıcı siyasete evet diyor. Bugün siyaset yapanlar geçmişteki kötü örnekleri kendine örnek olarak alıp aynı siyasete devam ederlerse onların sonu da böyle eski Genel Başkan gibi olur. Dolayısıyla siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır.

Hakaret ede ede siyasi hayatının sonuna kadar gelmiştir. Bundan sonra özellikle siyasetçilerimiz konuşmalarını yaparken suç teşkil eden ifadeler, yalancı ifadeler değil yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını ifade ediyoruz.

Takdir yetkisi elbette mahkemelerdir. Şu anda Kılıçdaroğlu ile ilgili devam eden 9 dava 5 soruşturma var. Burada yargıyı rahat bırakalım. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti o dosyalarda suç olup olmadığını değerlendirecek olan yargımızdır.

BELEDİYELERE KONSER İNCELEMESİ

Ankara Büyükşehir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin basında geçen konserlerle ilgili, sanatçılara ödenene milyonlarla ilgili bir takım incelemeler yapılıyor. Kendisinin suçsuz olduğunu söyleyenler yargı karşısında kendisini savunurlar. Çekinecekleri bir şey varsa işledikleri bir suç varsa o zaman endişe etsinler."