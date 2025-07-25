Tutuklu Resul Emrah Şahan'dan Şişli sakinlerine mektup: 'Bu adaletsizlik uzun sürmeyecek...'

19 Mart operasyonlarının ardından başlatılan “Şişli Meclisi Mahallede” buluşmalarında, 24 Temmuz Perşembe akşamı Lalezar Parkı’nda gerçekleşen toplantıda Eskişehir, Ergenekon, Bozkurt ve İnönü Mahalleleri’nin sakinleri bir araya geldi.

Etkinlikte Belediye Meclisi üyeleri hazır bulunarak, halkla birlikte yerel hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise etkinliğe, mahalle sakinlerine hitaben kaleme aldığı bir mektupla katıldı.

Şahan, Silivri'deki Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mesajında, halkın iradesine sahip çıkan mahalle sakinlerine selam gönderdi ve dayanışma mesajında şunları aktardı:

“Değerli Şişli halkı, kıymetli çocuklar, gençler, kadınlar ve mahallelerimizin tüm güzel insanları; özgürlüğe inanan, adaleti savunan, iradesine sahip çıkan herkese selam olsun. Onlarca seçilmiş belediye başkanının hukuksuzca tutulduğu Silivri’den güzel ilçemiz Şişli’ye; bugün bizleri ağırlayan mahallelerimiz Bozkurt’a, Ergenekon’a, İnönü’ye, Eskişehir’e ve tüm komşularımıza yürek dolusu selamlarımı gönderiyorum.”

“BENİ DÖRT DUVAR ARASINDA SANMAYIN”

Şahan, mektubunda halkın desteğinin kendisini özgürleştirdiğini vurgularken, “Lütfen beni şu an bulunduğum dört duvar arasında sanmayın. Bu akşam, sizinle aynı yerde ve aynı duygudayım. Çünkü biliyorum ki sizler bir aradasınız. Belediye Meclisi üyelerimizle Şişli’yi konuşmaya, mahallelerimiz için birlikte düşünmeye devam ediyorsunuz. Bu birliktelik, bu kararlılık, beni özgürleştiriyor. Sağ olun, var olun!” ifadelerini kullandı.

“BİZ, HİÇBİR YERE GİTMEDİK”

2024 yerel seçimlerinde yüzde 70’e yakın oyla göreve seçildiğini hatırlatan Şahan, bu güçlü iradenin kısa süre içinde hukuk dışı yollarla gasp edildiğini belirterek şu sözlerle devam etti:

“Bu güven, omuzlarıma ağır ama onurlu bir sorumluluk yükledi. Ancak göreve gelişimin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden, halkın iradesi yok sayılarak, hukuksuz bir şekilde tutsak edildim ve görevimden uzaklaştırıldım. Yalnızca ben değil, sizlerin oylarıyla seçilen Belediye Meclisimiz de fiilen ortadan kaldırıldı. Ama biz, yine de, hiçbir yere gitmedik. İşte bugün burada, Bozkurt, Ergenekon, İnönü ve Eskişehir mahallelerinin siz değerli sakinleriyle birlikteyiz. Belediye Meclisi üyelerimiz aranızda; tutsak edemedikleri iradeyi, halk iradesini yeniden hatırlatmak için orada.”

“BU ADALETSİZLİK UZUN SÜRMEYECEK”

Şahan, halkın sesine karşılık verememenin kendisinde derin bir vicdani sorumluluk yarattığını belirttiği satırlarında, aynı zamanda geleceğe olan inancını da şöyle dile getirdi:

“Sizlerin sesine karşılık verememek, ilçemize hizmet edememek ve birlikte inşa ettiğimiz adil, eşitlikçi ve şeffaf yerel yönetimi sürdürememek hem vicdanımda hem görev bilincimde derin bir yara açıyor. Ancak bir yandan da biliyorum ki bu yaşadıklarımız geçici. Bu adaletsizlik uzun sürmeyecek. Hepimizin geleceğinin teminatı olan bu adalet arayışımız, omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda, sizlerle birlikte en güzel günlere bizi ulaştıracak.”

“ŞİŞLİ HALKI İRADESİNİN GASP EDİLMESİNİ ASLA HAK ETMİYOR”

Şişli’nin eşitlik, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayan Şahan, “Bu güzel ilçe; demokrasiyi özümsemiş, birlikte yaşam kültürünü benimsemiş, eşitlik ve özgürlük için sandığa gitmiş siz değerli yurttaşların ilçesidir. Şişli, seçilmiş başkanının cezaevine gönderilmesini, halkın iradesinin gasp edilmesini, kayyum zihniyetini ve hizmetlerin kesintiye uğramasını asla ama asla hak etmiyor. Ama hiç merak etmeyin. Çok yakında, halkın seçtiği yöneticiler, halkın arasında yeniden olacak. Başımız dik bir şekilde makam için değil, sokaklarımız, yurttaşlarımız, Şişli’miz, İstanbul’umuz için döneceğiz. Çünkü biz hiçbir zaman sadece bir belediyeyi yönetmedik. Ve aslında biz hiçbir yere gitmedik. Biz, ‘Bizim Sokak’ta oynamış çocuklarımızın gülüşünde, Mekik’le seyahat eden halkımızın teşekküründe, kültürel etkinliklerimizle bir araya gelen, eşitlenen, güçlenen yurttaşlarımızın gelecek hayallerindeyiz. Bugün de oradayız, Lalezar Parkı’ndayız. Meclis üyelerimiz yanınızda. Belediye Meclisi mahallede! Ve bu buluşma, bu dayanışma, bu inanç bize gösteriyor ki: Bu hikâye burada bitmez” sözleriyle yaşanan hukuksuzluğu sert bir dille eleştirdi.

“BİRBİRİMİZE İNANMAKTAN VAZGEÇMEYELİM”

Şişli halkına “adalet ve demokrasi yolculuğunda yan yana yürümeye devam edelim” çağrısı yapan Şahan, mektubunu şu sözlerle sonlandırdı:

“Gelin, hepimizi aydınlığa çıkaracak bu yolda birbirimize inanmaktan vazgeçmeyelim. Silivri zindanından sevgiyle, inançla ve dayanışmayla. Sevgiyle, özlemle, dayanışmayla...”