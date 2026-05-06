Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dan süreçte 'somut adım' çağrısı

6.05.2026 12:28:00
Haber Merkezi
Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı"nın sonuç raporunun yayımlanması üzerine Silivri Marmara Cezaevi’nden bir mesaj paylaştı. Şahan, Türkiye’nin demokratik geleceği için verilen sözlerin artık somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı”na ilişkin sonuç raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Siyaset, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren konferansın çıktıları, partinin resmi internet sitesinde yayımlandı.

Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şişli’nin seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, sosyal medya hesapları aracılığıyla raporun önemine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şahan, toplumsal barışın kalıcı hale gelmesi için siyasi iradenin eyleme geçmesi gerektiğini ifade etti.

"SÜREÇTE UMUT VE SİYASİ İRADE VAR"

Konferansın demokratik bir paydaşlık zemini yarattığını belirten Şahan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“18 ay önce, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle bu ülkede barış için yeni bir kapı açıldı. Süreçte umut var, siyasi irade var, verilen sözler var. Artık verilen sözlerin hayatın içinde karşılığı olan somut adımlara dönüşme vaktidir. Toplumsal barış, güçlü ve kalıcı bir siyasal zemine dayanır. Bu zeminde, ülkenin her yurttaşı kimliğiyle eşit ve onurlu bir yaşam sürer.”

"SEÇMEN İRADESİNE MÜDAHALE EDİLEMEZ"

Şahan ayrıca seçmen iradesine yönelik müdahalelerin ve hukukun araçsallaştırılmasının toplumsal barış zeminine zarar verdiğini kaydetti. Şahan, barışın ancak sorumlulukla kalıcılaşabileceğini belirterek, “Seçmenin iradesine müdahale edilmez, hukuk keyfîlikle istismar edilmez. Ben o gün ne söylediysem, bugün de aynı yerdeyim” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferans, Türkiye’nin demokratikleşme süreci ve barışın toplumsallaşması için bir yol haritası oluşturma hedefi taşıdı.

