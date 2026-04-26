26.04.2026 11:19:00
Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’dan açlık grevindeki madencilere destek mesajı

Ankara'da ödenmeyen ücret ve tazminatlarını alabilmek için açlık grevine başlayan işçilere destek mesajı paylaşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan "Bu ülke, yurttaşını ve emeğini güçlendirdiği ölçüde güçlenecek. Dört duvar arasında, demir kapılar ardında olsam da; sonuna dek maden işçilerimizin ve ailelerinin yanındayım" dedi.

Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ödenmeyen ücret ve tazminatlarını alabilmek için başlattıkları açlık grevine Ankara'daki Kurtuluş Parkı'nda devam ediyor.

400 gündür Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da, günlerdir Ankara’da haklarını arayan maden işçilerine destek mesajı paylaştı. 

"SİYASİ KÜLTÜRÜ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Mesajında, emekçilerin hak kayıpları yaşamaması, yaşanacak haksızlıkların giderilmesi için temelden siyasi kültür değişimine değinen Şahan; "Maden emekçilerinin Ankara’da devam eden mücadelesi bize şunu açıkça gösteriyor: Bu ülkede emek meselesi, aynı zamanda bir siyasi kültür meselesidir. Siyasi kültürü değiştirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

“İHTİYACIMIZ OLAN ŞEY, YURTTAŞI GÜÇLENDİREREK GÜÇLENEN YENİ BİR KAMUSAL AKILDIR”

Devletin emekçilerin haklarına duyarlı olması gerektiğine de değinen Resul Emrah Şahan, destek mesajını şöyle tamamladı:

“Emeğin hakkını güvence altına alamayan, yurttaşı güçsüz bırakan, sermayeyi korurken çalışanı belirsizliğe terk eden bir yönetim anlayışının, güçlü bir devlet aklıyla bağdaşması mümkün değildir.

Bizim ihtiyacımız olan şey, yurttaşı güçlendirerek güçlenen yeni bir kamusal akıldır.

Belirsizliklerle, dışa bağımlılıkla, ekonomik krizle ve yoksullukla:

• Alın terine değer vererek,

• Hakkı teslim ederek,

• Kimseyi yalnız bırakmayarak,

• Toprağa, insana, kente ve cana eşit davranarak başa çıkabiliriz.

Doğayı talan edilecek bir kaynak; kenti rant alanı, emeği maliyet kalemi olarak gören bir düzen adil değildir. Adalet; ancak yurttaşın güçlü olduğu, emeğin korunduğu ve devletin herkes için eşit işlediği bir düzende mümkündür.

Siyasi kültürü değiştirmek zorundayız. Bu ülke, yurttaşını ve emeğini güçlendirdiği ölçüde güçlenecek. Dört duvar arasında, demir kapılar ardında olsam da; sonuna dek maden işçilerimizin ve ailelerinin yanındayım.”

İktidarın yıllardır sorunlarını bildiği ortaya çıkan madenciler, ödemeyi yeterli bulmazken, tüm alacakları hesaba yatmadan gitmemekte kararlı: İşçiye bir kaşık bal! Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri açlık grevine devam ederken, şirketin yaptığı ödemeyi yeterli bulmadı. Sadece ücret alacakları değil tazminat alacakları da bulunduğuna işaret eden madenciler, bütün alacakları hesaplarına yatmadan eylemlerine son vermeyeceklerini bildirdiler.
Doruk Madencilik işçileri, açlık grevinde altıncı günü geride bıraktı Hakları ve ödenmeyen maaşlarını almak için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevinin altıncı gününü geride bıraktı. Gün boyunca işçilere, çok sayıda siyasi parti, siyasetçi ve sendika destek verdi.
Muğla'dan, açlık grevindeki Doruk Madencilik işçilerine destek: 'Polis, holdingleri mi koruyor?' Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir araya gelen siyasi parti temsilcileri ve yurttaşlar, Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen ve Kurtuluş Parkı’nda açlık grevine devam eden Doruk Madencilik işçilerine destek açıklaması yaptı.