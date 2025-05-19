Tutuklanan ve yerine kayyum atanan seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın yarım kalan belgeselinden ilk fragman

"Saray" talimatıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan operasyonun ardından 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyım atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın öncülüğünde hazırlıkları başlayan fakat çekimleri yarım kalan “Kader Ortağı” adlı mini belgeselden ilk fragman yayınlandı.

Şahan, fragmanı sosyal medya hesabından, gençlere 19 Mayıs mesajı yazarak paylaştı.

Şahan, sosyal medya hesabı üzerinden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere mesaj yolladı.

İLK FRAGMANI PAYLAŞTI

Başkan Şahan, mesajı ile birlikte öncülüğünü yaptığı ve çekimleri yarım kalan “Kader Ortağı” adlı mini belgesele ait ilk fragmanı da paylaştı.

Türkiye’de gençlerin yaşadıklarına dikkat çeken Şişli Belediye Başkanı Şahan, tutuklanmasının ardından, belgeselle ilgili olarak Silivri’den yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ben konunun gerçek tarafı, bugün benim içinde olduğum, Türkiye’deki gençlerin ve duruma ilişkin konuşmak istiyorum.

Ne yazık ki Türkiye bindiği dalı kesiyor. Yaşlanan nüfustan şikayetçi bir ülke, gençlerini geleceksiz bırakıyor.

Mesleğini yapacak sektörlerin bir bir daraldığını gören gençler işsiz… Kimisi memlekete hizmet edebilecekken ümitlerini yurtdışına bağlıyor. Kimisi cezaevinde, tıpkı bizim gibi, suçu olmadan kör kuyularda yaşama küsmeye terk ediliyor.

Şu dört duvar içinden, tüm yaşam sevincimizle söylemek istiyorum; biz gençler vazgeçmeyeceğiz, bu işler düzelecek, ülkemiz düzelecek. Hangi düşünceden, hangi partiden olursa olsun ülkemizin gençleri olarak hep beraber bu işleri düzelteceğiz. Ülkemizin ve tabi bizim geleceğimiz için fedakarca ve hep beraber bu işleri nasıl düzelteceğimizi konuşmaya ve çalışmaya devam edeceğiz…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramımız kutlu olsun sevgili arkadaşlar… Her yerdeki yaşıtlarıma ve kardeşlerime Silivri’den çok sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız! Şimdi tüm yaşam sevincimle ve tüm Türkiye’ye olan sevgimle 22 m2 avluma çıkıp gök yüzüne bakarak, size selam göndereceğim…”