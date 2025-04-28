Tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmişti: Resul Emrah Şahan'ın avukatlarından AYM'ye başvuru!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 11:10

Güncelleme: 28.04.2025 - 11:33

19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedilmişti.

Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yapılan itirazı duyurmuştu.

"SOYUT GEREKÇELERLE" REDDEDİLMİŞTİ

Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkındaki tutuklama kararına itirazımız İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Yapmış olduğumuz itiraza ilişkin dilekçede, sosyal medyadaki asılsız iddiaları dile getiren gizli tanık beyanlarına ve manipüle edilmiş delillere dayanan iddialara karşı ayrıntılı açıklamalar yer almaktaydı.

Asliye Ceza Mahkemesi, delilleri tartışmaksızın, asılsız iddialara karşı sunulan somut delilleri, Beraat Kararlarını, Yüksek Mahkeme İçtihatlarını dikkate alınmaksızın 'soyut gerekçelerle' itirazı reddetti."

AVUKATLARINDAN AYM'YE BAŞVURU

Son olarak, Şahan'ın avukatları Hüseyin Ersöz ve Enes Ermaner, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde AYM'de başvuruda bulundu.