Resul Emrah Şahan durdurmuştu, kayyum devam ettirdi: Şişli'de 72 katlı inşaat!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 22:09

Güncelleme: 18.04.2025 - 22:12

İBB'ye yönelik operasyon sonrası kayyum atanan Şişli Belediyesi'nin ilk icraati 72 katlı inşaatın devam ettirilmesi oldu.

Söz konusu inşaat, tutuklu bulunan seçilmiş Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın başkanlığı dönemindeki ilk işlerinden biri idi. Şahan, 72 katlı inşaatı durdurup, mühürlemişti.

İNŞAAT KAYYUM İLE YENİDEN BAŞLADI

Resul Emrah Şahan'ın, 'Bunu burada yaptırmayacağız' dediği inşaata kayyum yönetimi yeniden başladı.

Now Haber'de yayımlanan habere göre, kayyumdan sonra rezidansın inşaatına hız kazandırıldığı iddia edildi. İptal davası devam eden inşaatın satış ofisi de ilk kez kayyum döneminde kuruldu.

"BURADA YAPILAN ŞEY İZİNSİZ"

Şişli Kent Konseyi Başkanı Cem Solmaz da, "Belediye başkanımız burayı mühürledi, durdurdu. Burada incelemeler yaptı ama her seferinde bu durdurmalar, Çevre, Şehircilik Bakanlığı'ndan izinli ya da izinsiz devam ediyor. Şu anki hal izinsiz. Burada yapılan şeyin izni yok" ifadelerini kullandı.

Ayrıca kamyonların girişi için usulsüz ek kapı açıldığı, çevreye tehlike saçtığı da belirtildi.