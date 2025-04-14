Resul Emrah Şahan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Yayınlanma: 14.04.2025 - 16:44

Güncelleme: 14.04.2025 - 16:50

'Kent Uzlaşısı' operasyonuyla 19 Mart'ta gözaltına alınıp tutuklanan ve yerine kayyum atanan Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın tutukluluğuna yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Resul Emrah Şahan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yapılan itirazı duyurdu.

Ersöz, şu ifadeleri kullandı:

"Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkındaki tutuklama kararına itirazımız İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Yapmış olduğumuz itiraza ilişkin dilekçede, sosyal medyadaki asılsız iddiaları dile getiren gizli tanık beyanlarına ve manipüle edilmiş delillere dayanan iddialara karşı ayrıntılı açıklamalar yer almaktaydı.

Asliye Ceza Mahkemesi, delilleri tartışmaksızın, asılsız iddialara karşı sunulan somut delilleri, Beraat Kararlarını, Yüksek Mahkeme İçtihatlarını dikkate alınmaksızın “soyut gerekçelerle” itirazı reddetti.

"SOMUT DELİLLERE DAYANILMAKSIZIN VERİLEN BU KARAR..."

Somut delillere dayanılmaksızın verilen bu karar sonrasında Anayasa Mahkemesi’ne Özgürlük Hakkı İhlali başvurusu için hazırlıklarımızı yapmaya başladık.

Ancak bu ve benzeri kararların sadece Şişli Belediye Başkanı Emrah ŞAHAN özelinde değil, toplumun temel hak ve özgürlükleri, özetle Hukuk Güvenliği bağlamında anlam taşıdığını da Türk Hukuk Tarihine not düşüyoruz."