Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl açıkladı: AKP'li belediyeden o vakfa milyonlar yağmış

Yayınlanma: 02.09.2024 - 11:57

Güncelleme: 02.09.2024 - 12:54

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından uzun yıllardır AKP'nin yönettiği Tuzla Belediyesi, CHP yönetimine geçti.

Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği Gençlik Buluşması'nda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İlim Yayma Cemiyeti'ne Belediye kasasından milyonlarca lira ödendiğini açıkladı.

Bingöl, konuya dair, “Şu çok üzücü bir şey. Şimdi sen Tuzla'da okuyorsun. Senin belediyen bir vakfın cemiyetin kirasını ödüyor. Ama sen o vakfa başvurup da o yurttan yararlanamıyorsun. Dolayısıyla o yurdu Tuzla Belediyesi yönetmeli” dedi.

"HALKIN 4,5 MİLYON LİRASI VAKFA ÖDENMİŞ"

Tuzla Belediyesi, AKP döneminde İlim Yayma Cemiyeti'ne verilen iki binanın tahliyesini istemişti. Kamu kaynakları kullanılarak karşılanan binalar için belediyenin kasasından yaklaşık 4,5 milyon kira bedeli ödendiği ortaya çıktı.

Gençlik Buluşması'nda, vakfa ödenen kira parasının kesileceğini belirten Bingöl, buradan tasarruf edilecek kaynak ile yeni bir öğrenci yurdu yapmayı planladıklarını aktardı.

Bingöl, “Göreve geldiğimizde şunu fark ettik. Tuzla Belediyesi yıllarca bir vakfa toplamda 4,5 milyon lira ödeyerek, iki ayrı binayı kiralamış ve vakfa teslim etmiş. Parayı senin adına, bütün Tuzlalılar adına Tuzla Belediyesi ödüyor ama yönetiminde Tuzla Belediyesi yok. Bu İlim Yayma Cemiyeti’yle olan protokolü iptal ettik. Kiraladığımız alanlara ilişkinde zaten kira sözleşmesinin sonuna gelmiştik. Dedik ki biz kira sözleşmelerini de durduruyoruz. Kira da ödemiyoruz. Şimdi bir yurt arıyoruz. Yeni bir yurt inşa etmek için arsa geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin ardından CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi’nin 950 milyar TL’nin üzerinde borcu olduğu açıklanmıştı. AKP dönemine ait silinen güvenlik kamerası kayıtlarının ise seçimden hemen sonra silindiği ortaya çıkmıştı.