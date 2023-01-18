TV100'den SADAT Başkanı Tanrıverdi'ye: Alçaklığa varan açıklamalarına karşı suç duyurusunda bulunduk

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 18:36

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 18:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paramiliter olmakla suçladığı SADAT'ın Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu’nun TV100’de çıktığı programda, şirketlerinin reklamının yayınlanmasına yönelik Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında konuştu. Tanrıverdi, "Reklam verirken tabii ilk önce az önce konuştuğumuz program için. Sayın Selçuk Bayraktar’ın savunma sanayi ile söyleşisi vardı. O programı için verdik. Daha sonra kanal, Sayın Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı, ‘reklam vermek ister misiniz?’ dedi. Reklam portföylerine girdiğimiz için herhâlde program olduğunda haberdar ediyorlar. Bizim hedef kitlemiz değildi. Dolayısıyla mademki kanal uygun görüyor biz de reklam vermeyi uygun gördük" ifadesini kullandı.

TV100'DEN AÇIKLAMA

TV100 ise yaptığı açıklamada, Tanrıverdi'yi yalanlayarak, "alçaklığa varan açıklama" ifadesini kullandı. Savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu ve dava açıldığı bildirilen açıklamada, şöyle denildi:

"Daha önce attığı tweet'lerde bilinçli olarak reklam verdiklerini yani komplo kurduklarını itiraf etmişti. Bu komplo siyasi tartışmalardan bilgisi olmayan reklam sorumlumuzca fark edilememiş alt bant reklam yayına çıkmıştı.

Tanrıverdi, bu kez bizim tarafımızdan reklam vermesi için arandığı kuyruklu yalanını uydurdu. Bu yalanın tv100’ün onurlu duruşuna karşı bir intikam olarak uydurulduğu çok açıktır. Ekte size tv100 ile reklam ajansı arasındaki mutabakat zaptını sunuyoruz.

56 saniyelik alt bant gösterimi için 5600 lira bedel belirlenmiş. Yani Tanrıverdi’nin iftirasında olduğu gibi bizim tarafımızdan aranmamış, alt bant reklam, reklam ajansı aracılığı ile gelmiş. Zaten reklam fark edildiği an yayından alındığı için sadece 8 saniyelik kısmı kullanılmıştır. Tv100 zaten bu bedeli tahsil etmemiş, reddetmiştir. Tanrıverdi’nin bu alçaklığa varan açıklamalarına karşı savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca da dava açılmıştır."

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu TV100 yayınında, defalarca SADAT reklamı yayınlanmıştı. Söz konusu reklamda, SADAT'ın "Stratejik danışmanlık, eğitim ve lojistik..." gibi çeşitli hizmetlerinin sıralandığı görülmüştü.

KILIÇDAROĞLU KAPISINA GİTMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın merkezine gitmiş, burada Erdoğan’a seslenerek ve seçimi gölgeleyecek bir şey olursa sorumlunun SADAT ve Saray’ın kendisi olduğunu söylemişti.

CHP lideri ayrıca, “Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş” demiş ve iddialar Türkiye gündemine oturmuştu. 13 Mayıs 2022'deki ziyaretinde SADAT'ın önünde konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

“Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tethiş. Arapça ‘terör’ ‘tethiş’ olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör” “Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?”