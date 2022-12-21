Ufuk Uras'tan İmamoğlu 'mizah'ı: Ya Akşener 'Ben de annesiyim' derse
Eski milletvekili Ufuk Uras, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır" demesi üzerine tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin TBMM'deki grup toplantısına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla birlikte gelmiş ve konuşmasında "Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur" demişti.
Eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras, bu Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri üzerine tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Uras, Kılıçdaroğlu'nun "Benim evladımdır" sözlerine gönderme yaparak Twitter hesabından "Ya Akşener "Ben de annesiyim" derse" diye yazdı.
Uras, aldığı tepkiler üzerine de "Siyasette asık suratlılık her türlü kompleksin maskesidir, biraz rahat olun, nedir bu gergin haller", "Mizah her türlü fanatizmin ilacıdır" açıklaması yaptı.
İşte Uras'ın o paylaşımları:
2019 yılında adını Sol Parti olarak değiştiren Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nde bir dönem genel başkanlık görevinde bulunan Uras, 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumu sürecinde “Yetmez ama evet” sloganıyla yapılan kampanyanın başını çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyordu.
Video Haberler
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Pakize Suda yaşamını yitirdi
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
- Nihal Bengisu Karaca'dan 'altılı masa' sürprizi
- Sedat Peker'den video yanıtı
- Doğu Perinçek'ten 'İmamoğlu' çıkışı
- Gizli tarikatlar raporunda karar çıktı
- 'Erdoğan’ın seçim gündemidir'
- Ongun'dan yandaş gazeteci yanıt
- Hakaret ‘Soylu’nun görevi’ dahilindeymiş!
- Eğitime kar engeli, bu ilçelerde okullar tatil