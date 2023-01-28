Uğur Dündar'dan yıllar sonra gelen Deniz Baykal itirafı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 22:54

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 22:54

2002 yılında duayen gazeteci Uğur Dündar moderatörlüğünde yapılan ve Türk siyasetinin en son gerçekleşen 'liderler açık oturumu' olarak tarihe geçen dönemin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tarihi buluşması yeniden tv100'de ekrana geldi. Haftanın Panoraması programında Uğur Dündar o buluşmayı yorumladı.

"BAYKAL DERSİNİ ÇALIŞMAMIŞTI"

Dündar, Baykal'a yönelik yaptığı eleştiride şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Bey söze girip ‘o kadar değil, aralarında yargılanması devam edenler, tutuklananlar yurt dışına kaçanlar var’ diyecek. Tayyip Bey de ‘kim kaçtı, söyler misiniz?’ diye bir soru yöneltecek. Deniz Bey’de bir isim telaffuz edecek. Tayyip Bey ‘yanlış söylüyorsun, o benim döneminde çalışan birisi değil’ diyecek. Sayın Deniz Baykal’a bir eleştiri getirelim. O bölümü iyi çalışmamıştı, dersini çalışmamıştı. Orada biraz gardı dağılır gibi oldu. Doğalgaz sayaçlarının okunma ihalesiyle ilgili bir konu. Yanlış bir isim vermesi milyonlarca insanın takip ettiği bir programda olmaması gereken bir durumdu."