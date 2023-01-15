Uğur Dündar'dan SADAT'a tepki: 'İyi belleyin, tahrik etmeyin!'

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 14:36

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 14:36

TV100 canlı yayınında Uğur Dündar'ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken alt bantta SADAT reklamı ekrana verildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisinin ardından SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi bir açıklama yaparak, reklamın Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yayınlanması için "bilinçli" olarak çalışma yürüttüklerini belirtti.

Gelişmelerin ardından Uğur Dündar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak SADAT'a sert tepki gösterdi. Dündar, "Paramiliter artığı SADAT kim, hayatını demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne adamış CHP lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdite yeltenmek, provokasyon yapmak kim? Haddinizi bilin, kendinize gelin, Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin, tahrik etmeyin" dedi.

İşte o paylaşım: