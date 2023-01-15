Uğur Dündar'dan SADAT'a tepki: 'İyi belleyin, tahrik etmeyin!'
Tv100'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda SADAT reklamının yayımlanması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Duayen gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar, yeni paylaşımında, "Haddinizi bilin, kendinize gelin, Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin, tahrik etmeyin" dedi.
TV100 canlı yayınında Uğur Dündar'ın konuğu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken alt bantta SADAT reklamı ekrana verildi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisinin ardından SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi bir açıklama yaparak, reklamın Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında yayınlanması için "bilinçli" olarak çalışma yürüttüklerini belirtti.
Gelişmelerin ardından Uğur Dündar sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak SADAT'a sert tepki gösterdi. Dündar, "Paramiliter artığı SADAT kim, hayatını demokrasiye, özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne adamış CHP lideri Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdite yeltenmek, provokasyon yapmak kim? Haddinizi bilin, kendinize gelin, Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin, tahrik etmeyin" dedi.
İşte o paylaşım:
Paramiliter artığı Sadat kim,hayatını demokrasiye,özgürlüklere ve hukukun üstünlüğüne adamış CHP Lideri Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdite yeltenmek,provokasyon yapmak kim?— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) January 15, 2023
Haddinizi bilin,kendinize gelin, Kılıçdaroğlu'nun ardında milyonlar olduğunu iyi belleyin,tahrik etmeyin!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O az kalmış aklınızı alırım sizin'
- 150 kişinin yeni partisi CHP oldu
- Eski polis müdürü Saçan'dan uyarı
- Yeni seçim açıklaması kafaları karıştırdı
- Suriye'den Türkiye ile normalleşme açıklaması
- Tarladan eve poşetle doğal gaz taşıyorlar
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Bahçeli'den Kızılcahamam'da 'seçim tarihi' çıkışı
- Kılıçdaroğlu: Yapamazsınız! İzin vermem!'
- Kılıçdaroğlu yayınında SADAT reklamı!