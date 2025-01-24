Mansur Yavaş'tan 'Uğur Mumcu' mesajı: "Umuyorum gerçek katiller ortaya çıkar"

Yayınlanma: 24.01.2025 - 15:26

Güncelleme: 24.01.2025 - 15:35

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun 32 yıl önce katledildiği evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı. Yavaş, "İnsanları öldürerek bir şey kazanamadıklarını, fikirlerinin ilanihaye sürdüğünü gösteren önemli bir anma bence. Sayın Ağar tanık olarak dinlenecek. Umuyorum gerçek katiller ortaya çıkar" açıklamasını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun 32 yıl önce katledildiği evinin önünde düzenlenen anma törenine katıldı. Yavaş, törenin ardından yaptığı açıklamada, her yıl anma törenine katıldıklarını belirtti.

Yavaş, "Belediye Başkanı olduktan sonra buradaki anma törenlerinin hepsine atıldık. Gördüğünüz gibi kalabalık hiçbir zaman kalabalık azalmıyor. Gittikçe artıyor. İnsanları öldürerek bir şey kazanamadıklarını, fikirlerinin ilanihaye sürdüğünü gösteren önemli bir anma. Biraz önce Sayın Genel Başkanımız da söyledi mahkemede önemli bir süreç yaşandı. Sayın Ağar tanık olarak dinlenecek. Umuyorum gerçek katiller ortaya çıkar. Bunu hepimiz temenni ediyoruz" diye konuştu.