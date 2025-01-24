Uğur Mumcu’nun doğduğu evin duvarlarına zarar verildi

Gazeteci ve Yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 32. yılında Kırşehir’de doğduğu ev görüntülendi. Evin duvarlarına spreyle yazılar yazılarak zarar verildiği görüldü.

Uğur Mumcu’nun doğduğu evin duvarlarına zarar verildi
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İHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:00

Gazeteci Uğur Mumcu'nun Kırşehir'de doğdu evin duvarlarına zarar verilmesi tepkilere neden oldu.

Mumcu’nun Kayabaşı Mahallesi’ndeki doğduğu evin duvarlarının boyanmasına ve yazılar yazılmasına sitem eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, evin korunması gerektiğini söyledi.

Uğur Mumcu’nun babasının görevi nedeniyle Kırşehir’de yaşadığını ve 1942 yılında şehirde doğduğunu belirten Dönmez, "Mumcu, dört kardeşin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Gençler Mumcu’nun hatıralarının bulunduğu evi sprey boyalarla boyamışlar ve tarihi kirletmişlerdir. Tarihe sahip çıkmamız gerekir" dedi.

Uğur Mumcu adına Kırşehir’de adının ve kısa öz geçmişinin yazılı olduğu Basın Anıtı da bulunuyor.


Etiketler: #Uğur Mumcu #Kırşehir

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