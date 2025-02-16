Ümit Dikbayır'dan Erdoğan'a 'Halil Konakçı' çağrısı: 'Başımıza Fetullah Gülen'in yavrularını musallat etmeyin'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 17:34

Güncelleme: 16.02.2025 - 17:36

Laikliğe, Cumhuriyet'e, Atatürk'e düşmanlığını ve hilafet isteğini açıkça dile getirmekten çekinmediği sohbetleriyle sık sık gündeme olan imam Halil Konakçı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet edildi.

Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya platformu üzerinden konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ HALİNE GELDİ"

Dikbayır, şunları söyledi:

"Bu açıklamayı yapmak artık elzem olmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Cumhur İttifakı'na, hükümete, milletvekillerine, yargı mensuplarına ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na buradan sesleniyorum. Halil Konakçı adındaki bu din görevlisi yaptığı vaazlarda, toplantılarda, açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyet'e hakaret ediyor. Toplumu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir dil kullanıyor. Bu hoca ne yapıyor? Örneğin bu hoca 'Tüm hainler İttihat ve Terakki'den çıkmıştır; Talat, Cemal ve diğerleri gibi' diyor. Bu ne demek oluyor? Bu diğerleri derken neyi kastediyor? Atatürk ve silah arkadaşlarınıı kastediyor. 'Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır'diyor. Bu cümlenin altında ne var? Hatay'da bir referanduma mı yol açmak istiyor?

Sayın Cumhurbaşkanı, sayın yargı mensupları bu şahıs artık bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Başka ne diyor? 'Bir kız çocuğu 9 yaşında evlense de olur, 18 yaşında evlense de olur.' Böyle rezil cümleler kuruyor ve bu cümleleri kurarken 'sanane ulan' diyor. Bir din görevlisine, müslümanlığa yakışmayan hal ve tavırlar içinde vaazlar yapıyor. Başka ne diyor? 'Biz camilerde siyaset yaparız, hem iç siyaset hem dış siyaset yaparız' diyor. Bu ülkede Cumhurbaşkanı başta olmak üzere siyaset yapan insanlar var. Eğer şov meraklısıysan üzerindeki cübbeyi çıkartacaksın, İslamiyet'e, kurumuna zarar vermeden istediğin yerde istediğin şekilde siyaset yapabilrsin. Ama sen bir devlet memuru olarak özellikle de bir din görevlisi olarak siyaset yapman doğru değildir, kanunlara aykırıdır.

Değerli yargı mensupları bu şahıs net ve açık şekilde Anayasa'yı çiğniyor, kanunları hiçe sayıyor. Atatürk ve Cumhuriyetî yok sayıyor. Bu şahıs kendinden başka hiçbir kurumu tanımadığı gibi önüne gelen seçilmiş milletvekillerine hakaret ediyor. Kimine adıyla kimine soy isimi ile çeşitli yollardan hakaret ediyor. Kendi kurumundaki memurlara 'sümsük' diye hakaret ediyor."

"BU ŞAHIS GÜCÜNÜ NEREDEN ALIYOR?"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Dikbayır "Siz gereğini yapın. Bu şahıs gücünü nereden alıyor? Bir kısmını biliyoruz, bir kısmını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kısmı bu şahıs hakkında ne zaman bir soruşturma açılsa Cumhurbaşkanı Danışmanı Oktay Saral, bu şahsı savunan bir açıklama ya da sosyal medya paylaşımı yapıyor. Bunu yaparak hem yargı mensuplarını hem bağlı olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nı töhmet altında bırakıyor" dedi.

Konakçı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından koruma polisleri ile korunduğunu hatırlatan Dikbayır "Eğer bu şahıs halkı kutuplaştırmıyorsa bu devletin koruma polislerini neden meşgul ediyorsunuz? Bu ülkede 160 bin din görevlisi var, imam var, vaaz veren müezzin var. Bunların hiçbiri ile bir sorunumuz yokken bu şahıs kimdir? Bu şahıs kendini halife mi ilan etti ya da ettirildi bizim mi haberimiz yok? 1970'li yıllarda İzmir'de bir camide vaaz veren Fetullah Gülen'i hatırlatıyorum size. O da zamanında böyle camilerde vaaz vererek bu işlere başladı ve yakın zamanda ülkenin ne hale geldiğini hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dikbayır son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi ve "Bu şahıs yarın bir gün Fetullah Gülen'in gücüne ulaşırsa o yaşadığımız acı tecrübeyi bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu tip şahısların lütfen asli görevlerini yapmalarını sağlayın ya da gerekli talimatları vererek gereğini yapın. Başımıza Fetullah Gülen'in yavrularını musallat etmeyin" diye konuştu.

Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, şikayeti üzerine Halil Konakçı hakkında açılan idari soruşturma kapsamında Diyanet'e bağlı müfettişler Dikbayır'ı TBMM'deki makamında ziyaret edip görüşme gerçekleştirmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, müfettişlerin izinsiz fotoğrafını çektiği ve kimliklerini açık ettiği gerekçesiyle Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunacağı iddia edilmişti.