Ulaştırma Bakanlığı’ndan 19 milyar TL’lik ihale

06 Ekim 2021 Çarşamba, 09:41

Havalimanları, köprüler ve otoyolları için milyarlarca liralık ihalelere imza atan Ulaştırma Bakanlığı’nın, iktidara yakın sermaye çevrelerine kamu kaynaklarını aktardığı Sayıştay denetimlerinde bir kez daha ortaya çıktı.

Sayıştay’ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda yaptığı denetimler sonucu hazırladığı rapor, AKP iktidarları döneminde sermaye çevrelerine rant aktarmanın en etkin ve kestirme yolunun ulaştırma ihaleleri olduğunu gösteren yeni tespitler içeriyor.

AYNI İŞE YÜKSEK FİYAT

BirGün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Sabiha Gökçen Havalimanı kent içi raylı sistem hattı yapımı işinde, proje değişiklikleri nedeniyle yaptırılmasına ihtiyaç duyulan ilave işlerin, iş kapsamında herhangi bir iş artışına gidilmeksizin pazarlık usulüyle aynı yükleniciye ilk sözleşme fiyatlarına göre daha yüksek fiyatlardan ihale edilerek yaptırıldı.

Sözleşme bedeli 169 milyon 500 bin 810 Euro olan iş kapsamında 379 milyon 910 bin TL bedelli ayrı bir sözleşme imzalandı. Tünel inşaatı iş grubu içerisinde yer alan ve sözleşme bedelinin yüzde 52’sini oluşturan “NATM Tünel Kazısı” ve “Umbrella Arch Yapılması” işlerine, bin 111 kata varan daha yüksek fiyatlardan ödemeler yapıldığı tespit edildi.

Raporda, ilave imalatların toplam sözleşme bedeli kapsamında tamamlanabileceği belirtilerek, “Buna rağmen, idarece söz konusu ilave işler için ayrı bir ihale yapılması tercih edilmiştir” denildi.

MÜKERRER ÖDEME

Sabiha Gökçen Metrosu yaya bağlantı tünelleri ve kuyruk tüneli inşaatı ihalesi kapsamında bulunan jeoteknik ölçümler ve değerlendirmeler için ayrıca bir ödeme yapılmayacağı sözleşmede yer almasına karşın 2 milyon 984 bin TL ek ödeme yapıldı. Bayburt Gümüşhane Havalimanı’nın “Altyapı ve Müteferrik İşler İnşaatı” ihalesini alan şirket, işin tamamını alt yükleniciye yaptırdı. 174 milyon 748 bin TL’ye ihale edilen işin sözleşmesi 27 Şubat 2018 tarihinde imzalandı. Yüklenici firma 3 Mart 2018’te alt yüklenici çalıştırmak istediğini iletti ve bakanlık buna onay verdi.

İHALELER PAZARLIKLA

Gerekli şartlar oluşmadığı halde pazarlık usulüyle 19 milyar TL’lik ihale yapıldı. Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesindeki istisnalardan yararlanılarak ihale edilen bu işler ve sözleşme bedelleri şöyle:

10 milyon 310 bin TL: Bakanlık hizmet binalarının bakım, onarım ve inşaat işleri

6 milyar 749 bin TL: Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Demiryolu Hattı

203 milyon 936 bin TL: Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Demiryolu Hattı kontrollük, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri

9 milyar 449 milyon TL: Bandırma-Bursa-Yenişehir Osmaneli Demiryolu Hattı inşaatı ile elektromekanik sistemlerin temini

376 milyon 493 bin TL: Kayseri-Anafartalar-YHT Tramvay Hattı inşaatı ve elektromekanik sistemleri ile araç temin, montaj ve işletmeye alma,

16 milyon 499 bin TL: Kayseri-Anafartalar-YHT Tramvay Hattı inşaatı ve elektromekanik sistemleri ile araç temin, montaj ve işletmeye alma İşleri müşavirlik hizmetleri

1 milyar 545 milyon TL: İstanbul Yeni Havalimanı Metrosu aracı Temini ve işletmeye alma işi

13 milyon 450 bin TL: Kapalı otopark ve halı saha düzenleme inşaatı

1 milyar 370 milyon TL: Rize İyidere Lojistik Limanı inşaatı