Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı'ndan gazetecilere 'kurşunlu' tehdit

Yayınlanma: 06.07.2024 - 08:36

Güncelleme: 06.07.2024 - 08:53

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Ankara'da öldürülen Sinan Ateş cinayeti duruşmasını takip eden gazetecileri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tehdit etti.

'Kurşun' göndermeli tweet atan Kılıç, paylaşımında gazeteciler İsmail Saymaz, Erk Acarer, Barış Terkoğlu, Alican Uludağ ve Timur Soykan'ı hedef aldı.

Kılıç paylaşımında “Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz!” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT ETTİ

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasında mahkeme dün ara kararı açıkladı. Soruşturma süresince de MHP'nin yayın organlarından ve MHP'li isimlerce sosyal medyadan Sinan Ateş cinayetini yazan birçok gazeteci hedef gösterildi.

"KURŞUN KALEMLERİN DE BİR GÜN GALİP GELECEĞİNİ..."

Dün, Burak Kılıç; gazeteciler Barış Terkoğlu, Alican Uludağ, Erk Acarer, İsmail Saymaz ve Timur Soykan'ı sosyal medyadan yaptığı, üzerinde gazetecilerin fotoğrafları ve isimleri bulunan görseli paylaşarak hedef gösterdi.

Kılıç, “Bizler AB ve ABD fonlarının doldurduğu dolma kalemler değiliz, bizler kurşun kalemleriz. Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz!” diye yazarken Cumhuriyet yazarı, gazeteci Barış Pehlivan da Kılıç'ın paylaşımını alıntılayarak şunları yazdı:

PEHLİVAN: "8 NİSAN 2022'DE ATEŞ'İN EVİNİN ÖNÜNDE KEŞİF YAPMAYA GİTTİ"

"'Kurşun' göndermeli bu mesajı atan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, 8 Nisan 2022'de Sinan Ateş'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinin önünde keşif yapmaya gitti, buranın fotoğraf ve videolarını çekerek Tolgahan Demirbaş'a gönderdi. Kılıç, Sinan Ateş'in öldürüldüğü gün saat 15.16'da Tolgahan Demirbaş'a "Gel abi benim odaya" şeklinde mesaj attı. Demirbaş, saat 17.55 ve 17.57'de iki kez Demirbaş ile telefonda görüştü."

“Kurşun” göndermeli bu mesajı atan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, 8 Nisan 2022'de Sinan Ateş'in Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki evinin önünde keşif yapmaya gitti, buranın fotoğraf ve videolarını çekerek Tolgahan Demirbaş'a gönderdi. Kılıç, Sinan Ateş'in… https://t.co/VBYbTzuOZa — Barış Pehlivan (@barispehlivan) July 5, 2024

SOYKAN: NEYİ KASTETTİĞİ ATEŞ'E KURULAN PUSUDAN BİLİYORUZ

Gazeteci Timur Soykan ise X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Aşağıdaki tweeti atan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Burak Kılıç, Sinan Ateş'in öldürülmesinden önce eşi Ayşe Ateş'in evinin fotoğraflarını çekti ve Tolgahan Demirbaş'a gönderdi. Onun 'kurşun' kalemle neyi kastettiğini Sinan Ateş'e kurulan pusudan da biliyoruz. Bizim kalemlerimiz sadece halkın haber alma hakkı için yazar. Onların dolma kalemleri kanla dolu. Mafya düzeninde gazetecileri böyle tehdit edebilme cüretini de Sinan Ateş cinayeti sanığı olmamasından alıyor.”