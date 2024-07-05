Sinan Ateş cinayetinde ara karar: Beşinci duruşmada 10 isme tahliye

Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:35

Güncelleme: 05.07.2024 - 15:03

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası kapsamında tutuklu 22 sanığın Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kampüsü’nde yargılanması sürüyor.

Davanın ilk duruşmalarında tüm sanıklar, şikâyetçiler ve avukatlar ifadelerini verdi. Bugünkü duruşmada tanıklar dinlendi. Saat 14.00'e kadar ara veren mahkeme ara kararını açıkladı.

İşte anbean duruşmada yaşananlar...

09.20 - TANAL DIŞARI ÇIKARILDI

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, dünkü duruşmanın sonunda mahkeme başkanı ile tartışması nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmıştı. Tanal, bugünkü duruşmaya da katıldı. Mahkeme başkanı; duruşma başlamadan 3. duruşmada yaptığı “siyasilerden itiraz gelirse davaya siyasi müdahale sayılıp dışarı çıkarılacaktır” uyarısına atıf yaparak, Tanal’ı dışarı çıkardı.

TANIKLAR DİNLENDİ

09.36 - İLK TANIK DİNLENDİ: PLAKA BANTLIYDI

Duruşmada dinlenen ilk tanık motokurye Yusuf Mert, ifade verdi. Mert, siparişe giderken sanık Eray Özyağcı ve Vedat Balkaya’ya denk geldiğini belirterek, “Onlarda da motor vardı. Süren kişide kask vardı ancak yolcuda kask yoktu. Plakada 35 E yazıyordu diğer kısmı bantlıydı. Daha sonra Konya yoluna çıktılar. Silah sesi duymadım” dedi.

10.20 - TOLGAHAN'I ARAYAYIM O BİLİR

Mert’in dinlenmesinin ardından diğer tanık Yavuz Süleymanoğlu dinlendi. Süleyman oğlu sanık Aytaç Ataç’ın “Marco Pasha” adlı yerin sahibi olduğunu, müşterisi olması nedeniyle de tanıdığını söyledi. Tanık Süleymanoğlu, “Öldürüldüğü gün oradaydım (Marco Pasha). Ersan diye bir arkadaşım aradı, ‘Sinan Ateş öldürülmüş’ dedi. Aytaç’a sordum. ‘Tolgahan’ı arayayım da o bilir’ dedi. Konuştular ama karşı tarafın ne dediğini bilmiyorum. Soruduğumda Aytaç, ‘Bilmiyormuş’ dedi” şeklinde konuştu.

10.31 - ‘UZUN SİLAHLI BİR ŞAHSIN KOŞTUĞUNU GÖRDÜM’

Mahkemede dinlenen tanıklardan Gönül Ergin SEGBİS ile bağlandı. Tanık Ergin, olay günü doktor randevusunun olduğunu, hastaneden çıkıp aracına bindiğini ve silah sesini duyduğunu açıkladı. Tanık Ergin, “Sesler yakından geliyordu. Seyir halinde sesin nereden geldiğine bakarken, ‘uzun silahlı’ bir şahsın koşturduğunu gördüm. Bekleyen bir motor da vardı. Plakasının son üç rakamı siyah bir bantla bantlıydı. Bir yurttaş olarak polisi aradım. Şahsın motora binip kaskını taktığı andaki fotoğrafını çektim” dedi. Ergin, Eray Özyağcı’nın silahını attığını görmediğini belirtti.

10.33 - ‘SİLAHLARI OFİSTE ÇALIŞAN ABLAYA TESLİM ETTİM’

Ergin’in ardından olay anı Sinan Ateş’in yanında olan Ahmet Keçik SEGBİS’le tanık olarak dinlendi. Keçik, olay gününü şöyle anlattı:

“Olay günü ofise gittim. Sinan Ateş abdest alıyordu. Ben de aldım. Birlikte Cuma namazına gittik. Dönerken de giderken de aynı yolu kullandık. Güzergâh üzerinde bir lokanta vardı. Onun önünde saldırıya uğradık. Şahıs araçların arasında karşımıza çıktı. Çok seri bir biçimde ateş etti. Net sayamadım ama 9-10 el ateş etti diyebilirim. Şahıs Sinan Ateş’in gövde kısmını hedef aldı. Araç vardı arkasına saklandım. Sonra rahmetlinin belindeki silahı aldım. Şahsın kaçtığından emin olmak için 2-3 el ateş ettim. Şahıs kaçtıktan sonra rahmetlinin yanına gittim. Selman abi ve rahmetliden silahları aldım. O gün ofiste çalışan bir abla vardı. Silahları ona teslim ettim. Çünkü yaralılardı bir kazanın olmamasını istedim. Daha sonra olay yerine tekrar gittim. Sağlık görevlileri vardı. Onlardan rahmetlinin hangi hastaneye götürüldüğünü öğrendim ve oraya gittim.”

KEÇİK'E SORULAR

Mahkeme başkanı, Keçik’in ifadesini dinledikten sonra avukatlara ve sanıklara soru sorma hakkı tanıdı. Bu kapsamda azmettiren olarak yargılanan Doğukan Çep’in avukatı Emine Tosun, Keçik’e sorular yöneltti. İkilinin arasında geçen diyalog şu şekilde:

“Tosun: ‘Verdiğiniz kolluk ifadesinde Sinan Ateş’in husumetli olmadığınızı söylemişsiniz. Selman Bozkurt ise ofiste Sinan Ateş’in size tehditler aldığını, temkinli olmanızı istediğini katardı. Böyle bir diyaloğa şahit oldunuz mu?’

Keçik: ‘Abdest alıyordum. Böyle bir diyaloğa şahit olmadım.’

Tosun: ‘Sinan Ateş vurulduktan sonra nasıl düştü?’

Keçik: ‘Namaz esnasında secdeye eğiliriz ya öyle düştü.’

Tosun: ‘Selman Bozkurt size silahları götürmenize yönelik bir talimat verdi mi?

Keçik: ‘Talimat gibi vermedi. Yaralıydı zaten. Başımıza başka bir iş gelmemesi için öyle söyledi.’

Tosun: ‘Sinan Ateş’in kafasından giren ve çıkan kurşun size mi aitti peki?’

Keçik: ‘Ben rahmetliğe doğru silahı mı doğrultmadım.’

‘O HALDE GÖRÜNCE İRKİLDİM’

Eray Özyağcı’nın avukatı ise Keçik’e müvekkilinin onay anında kaçarken “Reisi vurduk” sözlerine ilişkin soru yöneltti. Keçik, “Ben ‘başkan’ derdim. O da ‘Abi de’ derdi. Bu yüzden öyle bağırmadım” yanıtını verdi. Keçik, avukatının sorusuna yönelik olay anında kameralara yansıyan ‘irkilme hareketine’ ilişkin de “Efendim beni kan tutar. Rahmetliyi de o halde görünce irkildim” dedi.

10.40 - ‘ALPER'İN ODADA KALIP KALMADIĞINI BİLMİYODUM'

Mahkemede dinlenen son tanık Gökhan Türkmen SEGBİS’le dinlendi. Türkmen, sanık Alper Atay’ı 5 yıldır tanıdığını ve Sancaktepe’deki otelinde başkanlığını yaptığı kulübün futbolcularının konaklaması için yönlendirme yaptığını, Çep’i tanımadığını belirtti. Türkmen, sanık Atay’la yaptığı görüşmeye ilişkin de “Alper beni görüntülü aradı. Otoparkçılarla arasında bir problem olduğunu ve karakolluk olduğunu söyledi. Benden oda talebi de oldu. Odayı kimin için istediğini bilmiyorum. Oteldeki doluluğun yüksek olduğunu ve sadece otoparkçıların kaldığı odayı verebileceğimi söyledim. Alper’in odada kalıp kalmadığını bilmiyorum. Odada kiminle kalacağına dair bilgi vermedi ama yanında bir arkadaşı vardı” ifadelerini kullandı.

‘YANILMIŞ OLABİLİRİM’

Mahkeme başkanı önceki savcılık ifadeleri ile burada anlattıklarının uyuşmadığını belirtmesi üzerine Türkmen, “Bana çok sayıda fotoğraf gösterildi. Çok sayıda kişi gösterildiği için yanılmış olabilirim. Daha önceki ifademde yanılmış olabilirim” dedi. Mahkeme başkanı, teşhis etmesi için sanık Caner Günay’ı gösterdi. Türkmen, gördüğü kişinin Günay olmadığını söyledi.

11.00 - DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Tanıkların dinlendiği duruşmaya saat 14:00'a kadar ara verildi. Mahkeme heyetinin müzakere yaparak ara kararını açıklayacağı bildirildi.

14.15 - 10 TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Ara sonrası mahkeme başkanı davada 'ara kararı' açıkladı. Buna göre 10 tahliye kararı çıktı.

Sanık Doğukan Çep’in CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın dünkü duruşmada çıkarılırken “DHKP-C’li çık dışarı” ifadelerine yönelik hakaret suçu işlemiş ihtimaline binaen başsavcılığa ihbarda bulunulmasına,

Sanık Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykan’ın cep telefonlarının şifrelerinin adli yardım suretiyle ABD’den istenmesine,

Sanık Tolgahan Demirbaş’ın eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde alınmasına yönelik tanık ifadeleri ve soruşturma bilgisinin dosyaya eklenmesinin esasa ilişkin katkısının olmaması gerekçesiyle reddine,

Sinan Ateş’in ofisinin bulunduğu binanın video kayıtlarının ve tanık Ahmet Keçik’in SGK kayıtlarının dosyaya eklenmesinin esasa katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddine,

Dosyanın mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına tevdiine,

Mahkeme; sanıklar Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Aytaç Ataç, Caner Günay, Umut Ersoy ve Alper Atay hakkında adli kontrol tedbirleri kapsamında tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Böylece tutuklu sanık sayısı 22’den 12’ye düştü.

Duruşma 19 Temmuz’a ertelendi.

DURUŞMA SONRASI AYŞE ATEŞ'TEN AÇIKLAMA

Ayşe Ateş alınan ara karar sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada ''Karanlık gücün satılık kalemleri Ayşe Ateş FETÖ imamını savundu olarak pazarlıyorlar. Yani diyorlar ki çizdiğimiz çerçevenin dışına çıkmayacaksın. Çıktım. Çıkıyorum. Bu böyle biline'' dedi

DÜNKÜ GELİŞMELER

AYŞE ATEŞ MHP'Lİ İSİMLERİ AÇIKLADI: KAPI KAPI GEZİP KİRALIK KATİL ARADILAR

Mahkemenin dünkü duruşmasında Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin talimatı MHP Genel Başkan Yardımcısı Seöih Yalçın ve MHP İstanbul Milletvekili Ulvi Yönteri'in verdiğini ifade etmişti. Ateş, "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle. Sinan bu tehditler başladığında bana ‘Ayşe, İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın, Ahmet Yiğit Yıldırım ile Olcay Kılavuz’a talimat vermiş ve beni öldürmek için kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış' dedi" diye konuşmuştu.

DÖNEMİN ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ: KILAVUZ’UN EVİNDE YAKALADIK

Ateş soruşturmasında görev alan dönemin asayiş şube müdür yardımcısı Kerem Gökay Özay’ın “Sinan Ateş’i azmettiren olarak davada yargılanan Tolgahan Demirbaş’ın sokakta gözaltına alındığına” yönelik çıkan haberler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Gökay dilekçesinde, “Tolgahan Demirbaş’ı biz dönemin MHP milletvekili Olcay Kılavuz’un evinde yakaladık” dedi. Mahkeme başkanı, duruşmayı bugün saat 09.00’a ertelemişti.