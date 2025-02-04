'Ülkücüler alıkoydu, falakaya yatırdı': Marmara Üniversitesi’nde şiddet iddiası Meclis gündeminde

Yayınlanma: 04.02.2025 - 12:42

Güncelleme: 04.02.2025 - 12:42

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde bulunan Hukuk Fakültesi’nde bir öğrencinin ülkücü bir grup tarafından zorla alıkonulduğu ve falakaya yatırıldığı iddiasını bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

“Son yaşananlar, münferit bir olay olarak görülemez. Bu grubun üniversite yerleşkesi içinde kendine özel alanlara sahip olduğu ve benzeri tehdit ve şiddet olaylarının daha önce de yaşandığı biliniyor" diyen Taşkın, ülkücü gruba üniversite yönetiminin göz yumduğunun açık olduğunu belirterek "Öğrencilerin şiddetsiz br ortamda eğitim görme hakkı bilerek baltalanıyor. Konunun takipcisi olacağız ve üniversitelerin şiddete ve baskıya teslim edilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"KAMPÜSTE GÜVENLİK ZAFİYETİ Mİ VAR?"

Yüksel Taşkın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti:

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan bir öğrenciye şiddet uygulandığı iddiası hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

Kendilerini “Ülkücüler” olarak tanımlayan grubun diğer öğrencileri tehdit ettiği ve baskı uyguladığı iddiası hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde bir güvenlik zaafiyeti mi vardır?

Rektör Mustafa Kurt’un, şiddet uygulayan bu grubun üyeleriyle basında yer alan fotoğrafları, kayırmacılık yapıldığına dair şüpheler uyandırmaktadır. Rektör Kurt’un konuyla ilgili açıklaması nedir?

Üniversite yönetimi, belirli gruplar tarafından sistematik olarak tehdit edilen ve fiziksel şiddete maruz bırakılan öğrencisinin güvenliğini ve eğitim hakkına erişimini sağlamak için hangi tedbirleri almıştır?

Üniversite yönetimi, kampüsün tüm öğrenciler için güvenli bir yaşam alanı olması için ne gibi tedbirler almaktadır?