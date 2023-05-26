2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Ülkücülerden Kemal Kılıçdaroğlu’na tam destek

İzmir'de milliyetçi, ülkücü kanaat önderlerinden oluşan İzmir Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini açıkladı. İzmir Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Murat Yalçın, “Bu kararımız bir siyasi karar değil zarurettir. Bu zarurete de hepimiz uyacağız” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:10
Ülkücülerden Kemal Kılıçdaroğlu’na tam destek
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İzmir'de milliyetçi, ülkücü kanaat önderlerinden oluşan İzmir Ahde Vefa Kültür ve Sanat Derneği, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kararını açıkladı. 

“BU KARARIMIZ BİR SİYASİ KARAR DEĞİL ZARURETTİR”

Dernek binasında basın açıklaması yapan Başkan Murat Yalçın, “Türklük camiasının şan ve şerefi için çalışan ve bu çalışmayı da gönüllü olarak yapan kıymetli arkadaşlarım sizlerle paylaşmak istediğimiz bir kararımız var. Bu karar kimi seçeceğimiz hususunda değil kimi seçmeyeceğimiz hususundadır. Artık siyasi iktidarımız olan kişileri tek düşünceyle Türkiye’yi yönetmeye kalkan bu kişileri artık seçmeme kararı aldık. Ahde Vefa Derneği olarak almış olduğumuz karar Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemektir. Bu kararımız bir siyasi karar değil zarurettir. Bu zarurete de hepimiz uyacağımızı da teyit ediyoruz” diye konuştu.


İzmir Ülkücü Kemal Kılıçdaroğlu

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