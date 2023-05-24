Kılıçdaroğlu, 'ülkücü kanaat önderleri' ile buluştu: 'Türk milliyetçilerinin olduğu bir yerde terörizmle mücadele ihmal edilemez'

Yayınlanma: 24.05.2023 - 16:06

Güncelleme: 24.05.2023 - 16:17

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde 'Ülkücü kanaat önderleri' ile bir araya geldi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanları Azmi Karamahmutoğlu ve Alaattin Aldemir, basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Karamahmutoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün hükümetlerinin terörizm ile mücadele ettiğini belirterek, "Şimdiki hükümet de etmek zorundadır ve etmektedir. Bundan sonra gelecek hükümetler de terör örgütleri ile mücadele edecektir. Bu söylemiş olduğum düşünce ve kararlılık Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında imzalanan mutabakat metnine yansımıştır. Türk milliyetçilerinin olduğu bir yerde terörizmle mücadelenin ihmal edileceğini düşünmeyi 'oksimoron' diye bile tabir edemeyiz" dedi.

"ZAFER PARTİSİ'NİN DURUMU FARKLI"

Karamahmutoğlu, Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasıyla ilgili soruya da "Birilerinin lehine çekilmiş olmanın blok halinde seçmeni oraya taşıyacağı gibi iddialı bir söz söylemek istemem. Çünkü ben yurttaşların her birini fert olarak ele alırım ve özgür iradesi ile davranırlar. Yani bir cumhurbaşkanı adayının 'şura lehine çekildim' dediğinde, insanları blok halinde oraya taşıyamayacağını biliyorum. Fakat Zafer Partisi ve Özdağ'ın buradaki durumu farklılık arz ediyor. Zira ittifakın aldığı oydan farklı, bizzat partisinin de almış olduğu yüzde 2,2'lik bir oy oranı vardır" diye konuştu.

ALDEMİR: KARARSIZLAR SANDIĞA GİTMELİ

Eski Ülkü Ocakları Başkanı ve CHP üyesi Alaattin Aldemir ise Türk milliyetçilerinin Türkiye'nin yeni yol ayrımına doğru bir yerde durduğunu Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurduklarını ifade ederek, "Benden önceki ve sonraki Ülkü Ocakları Başkanlarımız da burada. Başta Azmi Karamahmutoğlu olmak üzere Millet İttifakı'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Vecdet Öz Hocamıza ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Hocama da şükranlarımı sunuyorum. Türk milliyetçilerinin, Türkiye'deki vatansever demokrat seçmenlerin bu süreci çok iyi takip etmelerini, kararsızlar varsa bu aldığımız kararlar doğrultusunda sandığa gitmelerini özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ardından Kılıçdaroğlu ve 'Ülkücü kanaat önderleri' basına kapalı bir toplantı düzenledi.