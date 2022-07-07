ODTÜ Rektörlüğü'nün 'protesto' korkusu: Mezuniyet töreni iptal edildi

07 Temmuz 2022 Perşembe, 18:18

Salgın nedeniyle Devrim Stadı’nda 2 yıldır düzenlenmeyen mezuniyet törenine ODTÜ Rektörlüğü'nden izin çıkmadı.

Rektörlükten öğrencilere gönderilen ve “Devrim” adı dahi kullanılmayan iletide, “Son dönemlerde farklı grupların gerçekleştirdikleri izinsiz toplantı ve eylemlerle farklı, yanlı ve yanlış bir gündem oluşturma veya üniversiteyi çeşitli gruplaşmaların merkezi haline getirme çabasının belirgin bir şekilde görüldüğü” savunularak, “Diploma törenimizin planlanması sırasında, bu kapsamdaki olumsuz çabaların, Stadyum’da düzenlenmesi planlanan bir törende gruplaşmalara neden olabileceği ve farklı grupların tören alanımızı kendi amaçları doğrultusunda bir protesto alanına çevireceği yönünde bilgiler almış bulunuyoruz” denildi.

Törenlerin Devrim’de gerçekleştirilmesinin “güvenlik nedenleriyle mümkün olmayacağı noktasına gelindiği” aktarılan iletide, “Bu temelde, 2021-2022 Akademik Yılı Diploma Törenleri, fakültelerimizin organizasyonunda, bölümlerimiz bünyesinde 02-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek” ifadeleri kullanıldı.

Rektörlükten öğrencilere gönderilen yazı şu şekilde: