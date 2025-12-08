Uludağ yolu buz pistine döndü: Aynı virajda defalarca kaza yaşandı

Bursa'da Uludağ yolunda virajları yolun kaygan olması sebebiyle alamayan otomobillerin çarpışma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alınan kazalar, Yiğitali mevkiinde meydana geldi. Yağmur ve kar yağışının aralıklarla etkili olduğu yolda, sürücüler zor anlar yaşadı. Zirveden inen otomobillerin hızlarını ayarlamaya çalışsalar da yerlerin kaygan olması sebebiyle duramadığı görüldü. Yaşanan kazalarda can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.