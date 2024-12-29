Uludere’de yaşamını yitiren 34 yurttaş anıldı
İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, yaşamını yitirenleri anmak ve sürecin aydınlatılması talebiyle Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.
TSK’ye ait uçakların ihbar üzerine 13 yıl önce Şırnak Uludere’ye bağlı sınır bölgesi Ortasu köyündeki bombardımanında yaşamını yitiren 19’u çocuk, 34 yurttaş anıldı. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, yaşamını yitirenleri anmak ve sürecin aydınlatılması talebiyle Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Yarın katliamların tekrar etmemesinin ve çözümün yeniden kurulabilmesinin eşiği sorumluların hesap vermesidir. Uludere’de hata yapılmadı, suç işlendi. Cezasızlığa son verin” diyerek iktidara çağrı yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Özel “Şırnak Uludere’de 13 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız” dedi.
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