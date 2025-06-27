Ümit Dikbayır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Bu kirli projeye ortak olmayın!'

Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Bugün susan, yarın hesap veremez. Bugün sessiz kalan, yarın bu milletin yüzüne bakamaz. Ve bugün kimin safında olduğunuz, yarın nasıl hatırlanacağınızı belirleyecek! Ya milletin safında olursunuz… Ya da tarihin tozlu sayfalarında, bu düzenin sessiz ortağı olarak kaybolursunuz. Bu kez sizi tarih bile not almaz, sadece 'ibret' diye yazar. Bu kirli projeye ortak olmayın!" dedi.



Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na yönelik bir mektup yayımladı. Dikbayır'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Kemal Bey, bu topraklar, tarih boyunca içeriden bölünerek değil, dışarıya karşı birleşerek ayakta kaldı. Kuvâ-yi Milliye, işte tam da böyle bir zamanda doğdu. Milletin umudu, vatanın bağımsızlığı, halkın iradesi tek bir yürek olmuştu. Bugün de o ruha, o birliğe, o duruşa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki, ülkemizin adaletin ayaklar altına alındığı, yoksulluğun derinleştiği, hukukun siyasete kurban edildiği, gençlerin umutsuzluğa itildiği bu karanlık günlerde; muhalefet, iktidarın kurduğu oyuna düşmüş durumda.

CHP’nin kurultayını iptal ettirme girişimi, bir 'hukuki süreç' değil, iktidarın doğrudan yönlendirdiği bir siyasi operasyonun parçasıdır. Ama en acısı, bu oyuna figüran olan isimlerin başında, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun geliyor olmasıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, yıllarca 'birlik' dediğiniz kürsülerde, şimdi o birliği parçalayan sürece göz göre göre destek oluyorsunuz. Bu milletin sırtına bir hançer daha saplanırken, siz o hançerin sapını sıkı sıkıya tutuyorsunuz.

Kongre iptal olsun, belki yine genel başkan olurum hayaliyle, halkın iradesini hiçe sayıyor, milletin umudunu zedeliyorsunuz. Ama bu millet unutmaz. Kurtuluş Savaşı’nda 'manda ve himaye' isteyenleri nasıl tarihe gömdüyse, bugün muhalefeti içten çökertmek isteyenlere de aynı cevabı verir. Çünkü bu mücadele, bir partinin değil, bir milletin yeniden ayağa kalkma mücadelesidir. Bu iktidarın en büyük korkusu, halkın birleşmesidir. Sizse ayrışmanın, parçalanmanın, içeride kavga çıkaranların yanında duruyorsunuz. İktidarı eleştiren değil, iktidarın işine yarayan bir muhalefet anlayışı bu millete ihanettir.

Bugün susan, yarın hesap veremez. Bugün sessiz kalan, yarın bu milletin yüzüne bakamaz. Ve bugün kimin safında olduğunuz, yarın nasıl hatırlanacağınızı belirleyecek! Ya milletin safında olursunuz… Ya da tarihin tozlu sayfalarında, bu düzenin sessiz ortağı olarak kaybolursunuz. Bu kez sizi tarih bile not almaz, sadece 'ibret' diye yazar. Bu kirli projeye ortak olmayın!"