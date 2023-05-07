Ümit Özdağ: 1 sene içinde 3 şeyi yapacağız
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimi kazanmaları halinde 1 yıl içinde yapacaklarını sıraladı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "1 sene içinde 3 şeyi yapacağız" diyerek vaatlerini sıraladı.
Özdağ, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
1) Depremde yıkılması beklenen 90 bin binayı yıkacağız. Taşınmak zorunda kalan insanların kirasını yeni evler yapılana kadar devler verecek.
2) 4 milyon sığınmacı/kaçağı vatanlarına yollayacağız.
3) Mafyayı kazıyarak İstanbul’dan uyuşturucuyu temizleyeceğiz.
Bir kadın başında aştın taç ile İstanbul’un bir uçundan diğerine gidecek ve başına hiç bir şey gelmeyecek. Türk devleti İstanbul’a bütün gücü ile geri dönecek."
1 sene içinde 3 şeyi yapacağız. 1) Depremde yıkılması beklenen 90 bin binayı yıkacağız. Taşınmak zorunda kalan insanların kirasını yeni evler yapılana kadar devlet verecek. 2)4 milyon sığınmacı/kaçağı vatanlarına yollayacağız. 3)Mafyayı kazıyarak İstanbul’dan uyuşturucuyu… pic.twitter.com/jM51hNN8Zj— Ümit Özdağ (@umitozdag) May 7, 2023
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