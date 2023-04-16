Ümit Özdağ bu kez Devlet Bahçeli'yi eleştirdi: 'İhanetin fotoğrafı'
Genellikle muhalefeti hedef alan açıklamalarıyla dikkat çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu kez rutinini bozarak MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Özdağ, HÜDA PAR lideriyle fotoğrafını paylaştığı Devlet Bahçeli'ye "Bu fotoğraf Türk siyasetine Türk milliyetçiliğine ihanetin fotoğrafı olarak geçecek" diye seslendi.
Seçime sayılı günler kala genellikle muhalefeti hedef alan açıklamaları ve ırkçı tavırlarıyla gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, alışılmışın aksine bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdi.
"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNE İHANETİN FOTOĞRAFI"
Bahçeli'nin, Hizbullah terör örgütüne yakınlığyla bilinen HÜDA PAR'ın lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile çekilen fotoğrafını paylaşan Özdağ, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"MHP ve HÜDA PAR genel başkanları Diyarbakır'da Erdoğan için oy istiyorlar. Bu fotoğraf Türk siyasetine Türk milliyetçiliğine ihanetin fotoğrafı olarak geçecek."
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