Ümit Özdağ: Bu komisyonun en büyük görevi bu süreci ve Öcalan'ı meşrulaştırmak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Nevşehir programı kapsamında İl Başkanlığı binasına gitti. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut sınırları içinde meşruluğunu kabul etmeyen bir terör örgütü ve onun siyasi temsilcisiyle müzakereler yapılmasının ötesinde bu terör örgütünün siyasi uzantısı Cumhur İttifakı'nın yeni siyasi ortağı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 12 Temmuz'da açıklandı. DEM Parti'ye talimatları veren İmralı'dan Abdullah Öcalan. Peki DEM Parti şimdi kimin ortağı; Erdoğan ve Bahçeli'nin. Bu, cumhuriyetin ne kadar ağır bir kriz geçirdiğinin somut göstergesidir. Eğer Bahçeli ile Öcalan ve Erdoğan bir çizgide, bir müzakere sürecinde uzlaşıyorlarsa cumhuriyetin kuruluş felsefesine inanların İstiklal Harbinin sonucu olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan'a inananların bir araya gelmesi kadar normal bir şey olamaz. Hatta tarih bizi bu konuda küçük hesaplar yaparsak ağır şekilde yargılar ve millet de affetmez. Biz Zafer Partisi olarak meseleye böyle bakıyoruz. Türk milletinin büyük bir bölümünün daha önce hangi partiye oy vermişse vermiş olsun bu şekilde baktığına inanıyoruz.

AK Parti'ye geçtiğimiz 23 yıl içerisinde oy veren birçok vatansever seçmen var. Bu vatansever seçmenler bu süreçen çok rahatsızlar. Partilerini DEM'le yan yana görmek istemiyorlar. Öcalan'ın vesayetinde bir anayasa yapılmasını istemiyorlar. Keza MHP'nin ülkücü, milliyetçi seçmenleri bu yaşanana ve bu ittifaka ağır bir tepki gösteriyor. Türk halkı böyle bir gidişe 'hayır' demeye hazırlanıyor. Bu iktidar gidiyor. Mesele; muhalefet nasıl geleceğine henüz karar vermemiş. Ama bu iktidar gidiyor. Muhalefet de nasıl geleceğine önümüzdeki süreçte karar verecek. Bu iktidar bir enkaz değil moloz bırakarak gidecek. Ekonomide, devlet yönetiminde bir moloz bırakarak gidecek ama gidecek. Onun için biz Zafer Partisi olarak küçük hesapların içinde olmayacağız. Tarihe ve millete karşı sorumluluğumuzu biliyoruz ve bu sorumlulukla hareket edeceğiz.

"BU PLANI HAZIRLAYANLAR BAŞINDAN SONUNA KADAR BÜTÜN AŞAMALARI PLANLAMIŞLAR"

Özdağ, basın mensuplarının TBMM'de sürece yönelik kurulması beklenen komisyona ilişkin sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"Bu planı hazırlayanlar başından sonuna kadar bütün aşamaları detaylı planlamışlar. Bu detayları çok küçük bir grup biliyor ama hangi aşamada neyin yapılacağını bilenler var. Örgütün hangi adımları atacağının ve hangi adımların süreci bozacağının çok bilmeleri mümkün değil ona göre zaman zaman bazı gecikmeler olabiliyor. Ama bir kontrol listesi hazırlanmış ve yapıldıkça yanına işaret atılarak devam ediyorlar. Komisyonla Öcalan İmralı'da bir mahkum olmaktan çıkacak siyasetin meşru bir parçası haline gelecek. Bu komisyonun en büyük görevi bu süreci ve Öcalan'ı meşrulaştırmak. Onun için İYİ Parti'nin aldığı katılmama kararı çok doğru bir karardır. CHP'yi de katılmamaya davet ediyoruz."