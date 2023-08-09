Ümit Özdağ Çanakkale'de 'Zafer Yürüyüşü'ne katıldı, Türkiye'den toprak satın alan yabancılara seslendi: 'Hepsini kamulaştıracağız'

Yayınlanma: 09.08.2023 - 12:06

Güncelleme: 09.08.2023 - 12:07

Zafer Partisi, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü nedeniyle 57'nci Alayı anmak için 'Zafer Yürüyüşü' düzenledi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geceyi Kocadere Kamp Alanı'nda geçirdikten sonra yürüyüşe katıldı.

Program kapsamında saat 07.00'de Özdağ ve katılımcılar 57'nci Alay Şehitliği'nde toplanarak, Conkbayırı'na doğru 2 kilometrelik yolda yürüyüş gerçekleştirdi.

Conkbayırı'nda toplanan kalabalık ilk olarak, Andımız'ı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni, Gençliğin Atatürk'e Cevabı'nı ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

"BU İSTİLAYA SON VERECEĞİZ"

Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Özdağ, "Türk milletinin vatanını elinden, bin sene Haçlı Seferleri ile iç tuzaklarla alamayanlar şimdi işgalci kitleleri ve ülkemizi satın almayı hedefleyen sermayeyi yollayarak milli birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, devlet yapımızın parçalanmasını hedefliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu istilaya son vereceğiz. İstedikleri kadar vatandaşlık versinler. Bütün bu vatandaşlıkları sona erdireceğiz, hepsini vatanlarına tek tek yollayacağız. Bunu da hukuk devleti içinde, uluslararası hukuka uygun olarak yapacağız" dedi.

'HEPSİNİ BEDELİNİ BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ FİYATA KAMULAŞTIRACAĞIZ'

Türkiye'den toprak ve arazi satın alanlara seslendiğini söyleyen Özdağ, "Hepsini bedelini bizim belirlediğimiz fiyata kamulaştıracağız. Zarar edeceksiniz, almayın. Alıp Türk milletine iade edeceğiz. Türk milletini soyanların, yurt dışına götürdükleri paraları Türk milleti adına talep edip, geri getirip Türk milletinin kasasına iade edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ'a temsili 57'nci Alay Sancağı verildi.