Faik Öztrak açıkladı: CHP’den Ümit Özdağ’a yalanlama!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2023 - 17:02
Faik Öztrak açıkladı: CHP’den Ümit Özdağ’a yalanlama!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın açıklamalarına yanıt verdi. Öztrak, “Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı” dedi.

Özdağ verdiği bir röportajda "İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık" ifadelerini kullanmıştı. 

 


Faik Öztrak CHP Ümit Özdağ

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