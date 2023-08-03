Ümit Özdağ'dan intihar eden müftüye ilişkin Diyanet'e tepki: 'Elini kana buladı...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından hayat tarzı nedeniyle kınama cezasıyla müftülükten atıldığı iddia edilen Mehmet Deniz'in intihar etmesinin ardından Diyanet'e çok sert tepki gösterdi. Özdağ, "Diyanet İşleri Başkanlığını Allah’tan korkmazlar, Türk milletinden utanmazlar yönetiyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 09:20
Ümit Özdağ'dan intihar eden müftüye ilişkin Diyanet'e tepki: 'Elini kana buladı...'
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Balıkesir İl Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan müftü Mehmet Deniz’in yaşam tarzı nedeniyle Diyanet’ten baskı gördüğü, hakkında soruşturma açıldığı, mahkeme kararı uygulanmayarak görevine iade edilmediği ve bu nedenle yaşamına son verdiği iddiası gündeme oturdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Özdağ, Diyanet'e sert tepki gösterdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet İşleri Başkanlığını Allah’tan korkmazlar, Türk milletinden utanmazlar yönetiyor. DİB’nı AK Parti’nin arka bahçesi yapan Allah’tan korkmaz, Yunan sevici bu ekip şimdi de elini kana buladı. 

Balıkesir’de vaiz olan 5 çocuk babası Mehmet Deniz’i bisiklete bindiği, işe motorsikletle gittiği, cübbe giymediği için işten atmışlar. Bunalıma giren Mehmet Deniz intihar etmiş. Daha önce de izin alarak İYİ Parti’nin Nevşehir il binasının açılışında dua eden engelli imamı işten atmışlardı.

DİB eğer işten adam atacak ise imam değil cennette nikah memuru olduğunu zanneden rezil herifi işten atsın."


Ümit Özdağ Mehmet Deniz diyanet intihar

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