Ümit Özdağ'dan CHP'ye çağrı: ‘Dilerim sevgili CHP'lilerin sesine kulak verir…’

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’nın Kahramankazan İlçesi’ndeki pazarı ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlar ile bir araya geldi.

Pazar ziyareti sonrasında değerlendirmelerde bulunan Özdağ, iktidarın ‘’Terörsüz Türkiye’’ olarak tanımladığı ikinci çözüm süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulması beklenen komisyona CHP’nin katılmamasına yönelik çağrısını yineleyerek şunları söyledi:

‘’Bu komisyonun Öcalan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nden taleplerini dinleyecek ve terör örgütünün elebaşısını meşrulaştıracak komisyon olması önemli boyutu. Bundan dolayı biz Zafer Partisi olarak bu komisyona Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir şart altında katılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Ben bu görüşümü Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Özgür Özel ile paylaştım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu komisyona katılmasının komisyona meşruluk vereceğini ifade ettim. Gerçekten de Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyona katılmazsa bu komisyonu bir DAM komisyonu olacak. Yani kendi aralarında yaptıkları bir komisyon olacak ve meşruluğu olmayacak . Cumhuriyet Halk Partisi katılarak bu komisyona bir meşruluk kazandıracak. İYİ Parti'nin bu konuda almış olduğu kararı Zafer Partisi olarak destekliyoruz. Çok doğru bir karar aldı. Komisyona hiçbir şart altında katılmıyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin vatansever seçmenlerinin de CHP Genel Merkezi'nden komisyona katılmama doğrultusunda bir karar almasını beklediğini görüyorum. Bunu da her zeminde ifade ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, dilerim, sevgili Cumhuriyet Halk Partilileri dinler, onların sesine kulak verir ve bu komisyona katılmaz.

''KURUCU ÖNDERLİKLERDEN BAHSEDİYOR BAZILARI''

Üstelik nedir bu komisyon? Demokratikleşmeden bahsedilmiştir. Türkiye'yi demokratikleştirecekmiş. Nasıl demokratikleştirecekmiş? Abdullah Öcalan'ın görüşlerini tartışarak, önerilerini tartışarak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeniden kurma iddiası değil mi? Kurucu önderliklerden bahsediyor bazıları.

Özetle bu komisyona Cumhuriyet Halk Partisi'nin asla katılmaması gerekir diye düşünüyoruz. Ama kararı tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve yöneticileri verecekler.’’