Ümit Özdağ'dan, Devlet Bahçeli'ye 'Öcalan mitingi' tepkisi: 'Bundan bir sene öncesine kadar...'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya programı kapsamında partisinin Elmalı İlçe Başkanlığı’nın açılışına katıldı.

Özdağ, burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, DEM Parti’nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a özgürlük istemiyle Diyarbakır’da yapılacak mitinge ilişkin "Hiçbir mahzurlu yanı yoktur" şeklindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Özdağ, "Bir sene öncesine kadar Devlet Bahçeli de DEM’in yapmış olduğu mitingleri lanetlerdi. Fakat ne olduysa şimdi Sayın Bahçeli, DEM’in Öcalan'a özgürlük istemek için yapmış olduğu mitingleri destekliyor" dedi.

GAZETECİ GÜLTEKİN'İN GÖZALTINA ALINMASI: "HOŞGELDİN KUZEY KORE..."

Gazeteci Levent Gültekin’in gözaltına alınmasına tepki gösteren Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece uyurken saat 01.30’da gazeteci Levent Gültekin gerçeğe aykırı bilgi yayma suçlamasıyla gözaltına alınmış ve sanırım şu anda adliyede ifade vermek için bekliyor. Levent Gültekin'in gerçeğe aykırı bilgi yaydığına kimin karar verdiğini çok merak ediyorum. Acaba Dezenformasyonla Mücadele Merkezi mi karar verdi? Politikleştiği çok açık ayan beyan ortada olan bir kurum, gerçeğin ne olduğuna karar veriyor ve bu gerçek dışında gerçekler anlatıldığında gazeteciler, siyasetçiler gerçeğe aykırı bilgi yayma suçlamasıyla gözaltına alınıyor, tutuklanıyorlarsa hoş geldin Kuzey Kore.

Gazeteci Levent Gültekin'in fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Kişisel olarak ben Gültekin'in Zafer Partisi'ne çok haksızlık yaptığını düşünürüm ve bundan dolayı da kendisine kişisel bir kırgınlığım ve öfkem vardır. Ancak her gazetecinin Türkiye'de fikir özgürlüğü çerçevesinde kimseye hakaret etmeden görüşlerini açıklama hakkının arkasında da Zafer Partisi olarak bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Levent Gültekin'in en kısa zamanda serbest bırakılacağını düşünüyor, arzu ediyoruz."

"BAHÇELİ, DEM’İN ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEMEK İÇİN YAPMIŞ OLDUĞU MİTİNGLERİ DESTEKLİYOR"

Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a özgürlük talebiyle Diyarbakır’da düzenleyeceği mitinge ilişkin "Hiçbir mahzurlu yanı yoktur" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Özdağ, şöyle devam etti:

"Fikirlerin özgürce açıklanması hususuna gelince bir başka gelişme de hiç şüphesiz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün kendisine sorulan bir soru üzerine DEM’in, Diyarbakır'da Öcalan'a özgürlük mitingi yapmasını, düzenlemesini doğal bir husus olarak nitelendirdi Sayın Bahçeli. ‘Ne var bunda?’ demiş. DEM’in mitinglerinde örgüt paçavralarının kullanıldığını ve bu mitinglerde ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılması’ naralarının atıldığını biliriz.

Bundan dolayı bir sene öncesine kadar Devlet Bahçeli de DEM’in yapmış olduğu mitingleri lanetlerdi. Fakat ne olduysa şimdi Sayın Bahçeli, DEM’in Öcalan'a özgürlük istemek için yapmış olduğu mitingleri destekliyor. Bu bir sene içerisinde çok şey değişti, her şey değişti. Devlet Bahçeli de değişti ama Devlet Bahçeli'nin bir dileği var: ‘İnşallah Türkiye değişmez’ demişti. Biz Zafer Partisi olarak Türkiye'nin değişmemesi, milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin Atatürk'ün kurduğu ilkeler üzerinde devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunun mücadelesini veriyoruz.

DEM’in, Diyarbakır'da yapacağı ‘Öcalan'a Özgürlük’ mitingine büyük bir hoşgörüyle yaklaşan Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri'de Adalet Mülkün Temelidir Derneği'nin düzenlemiş olduğu ve benim de Abdullah Ağar biliyorsunuz tanınan bir emekli özel kuvvet mensubu, gazi, subay, gazeteci, yazar, daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda Orta Doğu konusunda görev almış bir kişi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri Necdet Basa’nın konuşmacı olarak katıldığı panel ise MHP'li gençler tarafından protesto edildi. Biz ‘Öcalan çıkmasın’ dediğimiz için MHP'li gençler tarafından protesto edildik. Ve Devlet Bahçeli, 'Öcalan çıksın' diye DEM’in düzenlediği mitingi normal karşılıyor."

"ÖCALAN KOMİSYONUNDA HANGİ PAZARLIKLARIN YAPILDIĞINI ANLATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Özdağ, Adalet Mülkün Temelidir Derneği ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından Antalya’da düzenlenen "TBMM’de Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor?" başlıklı panele Antalyalıları davet etti.

Özdağ, şunları kaydetti:

"Nasıl günlerden geçiyoruz? Türk milleti de bu durumu ibretle izlemeye devam ediyor. Biz de Türkiye'yi il il, ilçe ilçe dolaşmaya, Öcalan komisyonunda hangi pazarlıkların yapıldığını anlatmaya devam ediyoruz. Bakın saat şimdi saat 11.30, Antalya'da Elmalı'dayız. Burada salon tıklım tıklım dolu ve bütün vatandaşlarımız gelmişler. Bu açıklamamızı dinliyorlar. Türkiye'yi işte böyle dolaşıyoruz. Buradan Kemer'e gideceğiz. Yarın da bütün sevgili Antalyalıları, Antalya'da düzenlemiş olduğumuz panele davet ediyorum."

"TORBACILAR ÇIKAN İNFAZ YASALARIYLA HAPİSHANEDEN ERKEN TAHLİYE EDİLİYORLAR"

Ümit Özdağ, bir gazetecinin, "Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarına" ilişkin sorusu üzerine de şöyle konuştu:

"Biz partimiz kurulurken daha sonra 2023 seçimlerinde ‘Tertemiz Türkiye’ projesiyle organize suç, sanal kumar ve uyuşturucuya karşı kapsamlı bir mücadele verilmesi gerektiğini ifade etmiştik. Çünkü bunlar artık ulaştıkları seviyede Türk milletinin geleceği için ağır bir tehdit oluşturmaktadırlar. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nde de Trump yılda 300 bine yakın genç Amerikalı uyuşturucu kullanımı neticesinde ölünce bazı uyuşturucuları kitle imha silahı ilan etti ve uyuşturucuya karşı büyük bir kampanya başlattı.

Biz de Zafer Partisi olarak verilen mücadelenin stratejik bir mücadele olmadığını, taktik bir mücadele olduğunu görüyoruz. Oysa devletin bütün organ ve kuruluşlarıyla yasalar değiştirilerek, infaz sistemi değiştirilerek, tedavi esasları değiştirilerek bu mesele bir milli güvenlik meselesi olarak ele alınmalı ve öyle ancak çözüm getirilebilir.

Bugünkü haliyle bakın İçişleri Bakanı Meclis'te yaptığı konuşmada ‘şu kadar operasyon yaptık, şu kadar torbacı aldık, bu kadar uyuşturucu topladık’ diyor. Ama ondan sonra torbacılar, uyuşturucu satıcıları çıkan infaz yasalarıyla hapishaneden erken tahliye ediliyorlar. Bu kabul edilebilir değil. Böyle mücadele edilmez. Mücadeleyi ancak Zafer Partisi'nin ‘Tertemiz Türkiye’ projesiyle yapmak mümkündür."