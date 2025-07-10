Ümit Özdağ'dan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret: Talebini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Özdağ, görüşme sonrası Ekrem İmamoğlu’nun kendisine yönelik “görüntü ve ses” yasağının sona erdirilmesi talebini paylaştı.

İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Özdağ, İmamoğlu’nun yargılanmasının TRT’de yapılmasına yönelik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olumlu olduğunu belirtti.

Özdağ, İmamoğlu’nun sesine ve görüntüsüne yönelik ambargoyu hatırlatarak “Suçlu değil, henüz yargılanma aşamasında ve anayasaya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip. Ekrem Başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor” dedi.

"ÇOK HAKLI BİR TALEP"

Özdağ, şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ekrem Bey'in yargılanmasının TRT’den naklen yayınlanması konusunda destek verdi. Sayın Erdoğan da kendisine bu soru sorulduğu zaman olumlu bir yaklaşım sergiledi. Böyle bir açılımın gerçekleşmiş olması iyi. Ancak hâlâ Sayın Ekrem İmamoğlu’nun sesine ve görüntüsüne ambargo konuluyor. Suçlu değil, henüz yargılanma aşamasında ve anayasaya göre herkesin sahip olduğu haklara sahip. Suçu kanıtlanmamış bir insanın sesini ve görüntüsünü nasıl yasaklarsınız? Bu noktada Ekrem Başkan bir çağrıda bulunuyor. Şu ana kadar uygulanan görüntü ve ses yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Çok haklı bir talep. Biz de bu talebin kamuoyuna aktarılması ve desteklenmesi konusunda yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.''