"Silahlanın" diyen imamla tartışan yurttaş Ekrem İmamoğlu ile buluştu!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:38

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:23

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Cuma hutbesi sırasında "28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imama tepki gösteren yurttaş ile buluştu.

Buluşma anına ilişkin video, “İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah” programında yayımlandı.

"BÜTÜN CEMAAT ÜZERİMİZE SALDIRDI"

Gazi Halit Demir, o gün yaşananları şu ifadelerle aktardı:

"Hoca dedi ki 'Bu teröristler hepsi bir araya gelmişler, Cumhurbaşkanımızı yok edecekler. Biz Cumhurbaşkanımıza siper olalım, Cumhurbaşkanımızı ezdirmeyelim.' Ben milliyetçi bir adamım. 'Hocam çok yanlış konuşuyorsun' dedim. 'Hatta burası sizin bu konuları konuşacağınız yer değil. Zaten vatandaş gergin. Seçim yaşadık, bir daha seçime gidiyoruz. Burada her etnik kökenden insan var. Siz vatandaşa dinden, imandan bahsedin' dedim. 'Ben senden mi öğreneceğim burada ne konuşacağımı' dedi. 'Evet' dedim. 'Burada Allah'tan, dinden, kitaptan, faizden, rüşvetten, fuhuştan konuşacaksın. Orası peygamber koltuğudur. Orada kafana göre konuşamazsın.' Bütün cemaat üzerimize saldırdı. Hoca da aşağıya indi. Aklı kamil insanlar 'Bir durun' dediler. Bizi imam odasına aldılar, imam geldi.

"ATATÜRK'E HAKARET ETMİŞ ADAMIM"

İmam kabadayı, normal değil. Ben Güneydoğu gazisiyim. Amcamın oğlu yanımda şehit oldu. 'Sen burada olan insanlara terörist diyebilirsin' dedim. 'Ben derim' dedi. 'Atatürk'e hakaret etmiş adamım' dedi. Atatürk'e hakaret etme cesaretini nereden buldun? Atatürk'e hakaret etmek sana ne kattı? 'Burası böyledir, sen galiba ilk defa geldin' dedi. 'Ben buraya ilk defa uğradım' dedim. 'Bir daha gelme şansım da yok. Git vaazını yap, namazını bitir. Boşver seninle bu iş çözülmez' dedim."

"ÇOK İÇERLEDİM"

İmamoğlu da, yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Yüreği olan o vaiz kürsüsünden onu söylemez. O yüreksiz adam ki öyle konuşuyor. Vallahi biz böyle bir şey görmedik. Cami dediğin yer her kulun eşit olduğu Allah ile kul arasındaki bağın kuvvetlendirildiği bir yerdir. Fakat bunların döneminde hem bu duruma düştük hem de sizin yaşadığınız o saldırılar; içerledim yani çok içerledim."